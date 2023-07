Talentschmiede für junge Forscher: Helmholtz Zentrum eröffnet Pioneer Campus in Neuherberg

Von: Laura Forster

Ein Ort für Nachwuchstalente soll der Helmholtz Pioneer Campus in Neuherberg sein. Bei der Eröffnung waren (v.l.) Prof. Matthias H. Tschöp, Prof. Otmar Wiestler, Steffen Vogt, Staatssekretärin Judith Pirscher, Minister Markus Blume und Architekt Tobis Wulf. © Förtsch

Das Helmholtz Zentrum hat am Mittwoch einen neuen Pioneer Campus in Neuherberg eröffnet. Die Kosten liegen bei 52 Millionen Euro.

Oberschleißheim – Der FC Bayern bildet auf seinem Campus an der Ingolstädter Straße bei Neuherberg seine Zukunft aus. Seit gestern gibt es in wenigen hundert Metern Entfernung eine weitere Talentschmiede: den Helmholtz Pioneer Campus.

Dort werden freilich keine Fußballstars von morgen trainiert, sondern junge Wissenschaftler aus aller Welt. „Mit dem Pioneer Campus holen wir die besten Nachwuchstalente zu uns nach München, die interdisziplinär an bahnbrechenden Innovationen und neuen Technologien arbeiten“, sagte Prof. Matthias H. Tschöp, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz Standorts in München/Neuherberg. „Damit bringt der Campus nicht nur als Beschleuniger die biomedizinische Forschung schneller zum Patienten, er wird zum Gamechanger auf Weltklasse-Niveau.“

Nach drei Jahren Bauzeit wurde das Leuchtturmprojekts gestern also eröffnet. Dabei waren unter anderem Markus Blume (CSU), Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, die Bundesstaatssekretärin für Bildung und Forschung Judith Pirscher und der Präsident der Helmholtz Gemeinschaft, Prof. Otmar Wiestler. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war kurzfristig verhindert.

52 Millionen Euro teurer Campus in Neuherberg - von Bund und Land finanziert

Rund 52 Millionen Euro hat das Gebäude gekostet, das ab September Arbeitsplatz für Datenspezialisten und Biologen, Physiker und Ärzte, Chemiker und Informatiker sein soll. 32 Millionen Euro hat der Bund beigesteuert, den Rest hat der Freistaat finanziert. „Hier herrscht ja fast Partystimmung“, sagte Blume zu Beginn seiner Rede. „Ich habe gehört, es sind sogar mehr Gäste gekommen, als geladen war.“ Rund 200 Interessierte waren vor Ort, um sich den 6300 Quadratmeter großen Pioneer Campus anzuschauen. „Vor einem Jahr war ich schon mal hier, da war das Ganze noch eine Baustelle.“ Nun sehe der Campus zwar auch noch nicht ganz fertig aus, das sei jedoch Absicht. „Das Gebäude wirkt extra etwas rough.“ Der Stil des dreistöckigen Baus ist minimalistisch gehalten – viel Beton, große Fenster und weitläufige Räume. Das Team von Wulf Architekten aus Stuttgart hat einen Ort für 20 Pioniergruppen und Start-ups mit insgesamt 200 Arbeitsplätzen geschaffen. Labore liegen nicht mehr in dunklen Kellern und hinter dicken Türen, sondern auf den gleichen Etagen wie die Büros – nur getrennt durch eine Wand aus Glas. Was Blume während des Rundgangs besonders beeindruckte: der sogenannte „Walk of Creativity“, der sich im obersten Stockwerk des Gebäudes befindet. Dabei handelt es sich um einen lang gezogenen Raum mit Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten. „Da geht man durch und kommt mit neuen Ideen raus. Das wäre vielleicht auch etwas fürs Ministerium“, scherzte Blume.

Forschung bis in den dritten Stock, bietet der Helmholtz Pioneer Campus künftig. © Förtsch

„Es ist sehr beeindruckend, was hier entstanden ist“, sagte Staatssekretärin Pirscher. „Da macht die Arbeit gleich doppelt so viel Spaß.“ Laut Helmholtz-Präsident Wiestler sollen in dem neuen Gebäude Talente zusammengebracht werden, um die Grenzen der Gesundheitsforschung zu verschieben und unkonventionelle Ideen umzusetzen. „Die Spitzenforschung hängt immer von kreativen Köpfen ab. Wir versuchen alles, um die Rahmenbedingungen so angenehm wie möglich zu machen.“

Auch von oben ist der Neubau gut zu erkennen, denn er hat die bayerische Raute als Grundriss – ganz nach Söders Motto „Heimat und Hightech“.