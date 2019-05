News-Ticker zum Bürgerentscheid in Oberschleißheim: Erste Tendenz

Die Oberschleißheimer stimmen heute darüber ab, ob die B 471 unter die Bahn verlegt wird. Alle Entwicklungen im Überblick.

Bürgerentscheid in Oberschleißheim. Bis 18 Uhr konnten die Bürger abstimmen.

Die Oberschleißheimer stimmen darüber ab, ob die Straße unter die S-Bahn-Gleise verlegt wird.

2009 gab es bereits einen Bürgerentscheid zur Bahnunterführung oder zur Straßenunterführung. Damals stimmten die Oberschleißheimer knapp für eine Tieferlegung der Bahn. +++ Aktualisieren+++

20.38 Uhr:

Weiterhin Stillstand bei den Ergebnissen des Bürgerentscheids. Das liegt auch an der Europawahl, denn bevor die Entscheids-Zettel ausgezählt werden dürfen, müssen die Europa-Ergebnisse im Rathaus abgegeben werden. Und da gab es ein bisschen Stau:

20.15 Uhr:

Und so schaut es aus, wenn die Ergebnisse im Rathaus ankommen:

20.10 Uhr:

Nach neun von 16 Wahlbezirken deutet sich eine hohe Wahlbeteiligung an. 2708 gültige Stimmen gibt es bislang zum Bürgerbegehren. Damit beträgt die Beteiligung bereits knapp 34 Prozent. Und sieben Stimmbezirke fehlen ja noch.

20.00 Uhr:

Aktuell stockt die Auszählung etwas. Scheinbar sind jetzt die größeren Wahlbezirke an der Reihe - oder die mit ganz großer Beteiligung. Deshalb ein kurzer Verweis auf unseren Ticker zur Europawahl.

19.45 Uhr:

Die Hälfte der Wahlbezirke ist ausgezählt. 53 Prozent stimmten bislang für die Straßenunterführung, 47 Prozent der Oberschleißheimer dagegen. Das von Bürgermeister Kuchlbauer erhoffte klare Ergebnis zeichnet sich bislang nicht ab.

19.31 Uhr:

Fünf Wahlbezirke zum Bürgerentscheid sind mittlerweile ausgezählt. Und es bewahrheitet sich, es wird eine knappe Sache:

19.30 Uhr:

Manfred Fischer (78) erklärt dem Münchner Merkur, warum er heute beim Bürgerentscheid und der Europawahl abgestimmt hat: „Ich wähle grundsätzlich immer, ich fühle mich dazu verpflichtet. Dass beide Wahlen gleichzeitig stattfinden, ist praktisch und wird bestimmt die Stimmen beim Bürgerentscheid erhöhen. Der Bürgerentscheid ist besonders wichtig. 30 Jahre ist nichts passiert.“

19.25 Uhr:

Mittlerweile hat Bürgermeister Kuchlbauer drei Ergebnisse zum Bürgerentscheid zugerufen bekommen. Einmal für den Entscheid, einmal dagegen und einmal ausgeglichen. Es scheint doch spannend zu werden.

+ Im Rathaus wird mittlerweile die Briefwahl zum Bürgerentscheid ausgezählt. © Schuch

19.13 Uhr:

Es gibt eine erste Tendenz zum Bürgerentscheid! 158 Ja- stehen 29 Nein-Stimmen gegenüber. Das ist allerdings nur das Ergebnis der Briefwahl in einem Bezirk, lässt aber schon einmal eine Prognose zu. Die Mehrheit stimmt offenbar für die B 471 unter der Erde.

19.10 Uhr:

Knapp 70 Prozent Wahlbeteiligung sind es bisher bei den vorläufigen Ergebnissen der Europawahl. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) hofft, dass es beim Bürgerentscheid ähnlich hoch ist. Und vor allem, dass das Ergebnis deutlich ausfällt.

19.05 Uhr:

Während wir noch auf die ersten Ergebnisse des Bürgerbegehrens warten, gibt es immerhin Ergebnisse der Europawahl:

19.00 Uhr

Kathleen Bachmair-Weise hat dagegen für die Straßenunterführung, also die Straße unter der Bahn, gestimmt: „Wir wohnen an der Dachauer Straße, direkt an den Gleisen und sind direkt betroffen. Der Verkehr ist sehr nervig. Ich brauche zur Arbeit eigentlich nur zehn Minuten, aber manchmal auch 30 oder 40. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur an der Schranke liegt oder auch am Verkehr nach Dachau. In der Richtung kommen dann – übertrieben gesagt – 1000 Ampeln. Ich bin für den Entscheid, ich glaube nicht, dass sich der Verkehr dann verschlimmern würde, die Lkw fahren sowieso durch.“

18.45 Uhr:

Wir haben uns unter den Oberschleißheimern umgehört, warum sie beim Bürgerentscheid abgestimmt haben. Manche verraten sogar, wie und warum.

+ © Schuch Bernd Hörmann (45): Ich bin der Ansicht, dass die Straßenunterführung uns eh nichts bringt – außer mehr Verkehr. Deshalb habe ich mit „Nein“ gestimmt. Ich hätte ja verstanden, wenn heute über die Bahnunterführung, die Tieferlegung der Bahn, abgestimmt würde. Dann wäre weniger Lärm. Da hätten wenigstens wir Bahn-Anlieger etwas davon.

18.20 Uhr:

Eines lässt sich bereits sagen: Es gab neben der Europawahl auch beim Bürgerentscheid eine Menge Briefwähler. Bis zu einem Viertel, hört man im Rathaus.

18.00 Uhr:

Die Wahllokale haben geschlossen. Ab jetzt wird ausgezählt. Erst die Europawahl, dann der Bürgerentscheid.

17.50 Uhr:

Noch 10 Minuten sind die Wahllokale geöffnet. Ein erstes Stimmungsbild: Viele Oberschleißheimer wollen, dass etwas passiert, dass die Verkehrssituation verbessert wird. Das deutet auf ein Ja zur Straßenunterführung hin.

16.40 Uhr:

Noch haben die Wahlbüros geöffnet. Ob es dort genauso hitzig zugeht, wie im Vorfeld? In den Wochen vor dem Bürgerentscheid stemmte sich ein Bündnis aus SPD, CSU, Grünen und FDP gegen die Straßenunterführung. Das sorgte auch in den sozialen Medien für Ärger.

16.30 Uhr:

In Oberschleißheim wird heute gleich doppelt gewählt: Neben der Europawahl stimmen die Bürger aus darüber ab, ob die B 471 unter die Bahn verlegt wird. 2009 stimmten die Bürger bereits ab, ob die Bahn unter die Straße verlegt wird.

