Miniatur-Discounter ersetzt Rewe: Kein Vollsortimenter mehr in der neuen Ortsmitte

Statt eines Vollsortimenters bekommt die neue Ortsmitte einen Discounter in abgespeckter Form. Bei der Gemeinde ist man dennoch froh, dass überhaut etwas weitergeht.

Oberschleißheim – Rewe kehrt Oberschleißheim den Rücken. Die Lücke am Stutenanger soll Konzern-Tochter Penny füllen; allerdings in abgespeckter Form mit halb so großer Ladenfläche. Gemeinde und Gewerbeverband sind nicht glücklich. Über allem steht die Maxime: Nicht noch mal ein paar Jahre warten. Laut aktueller Pläne wird Penny sich am Stutenanger auf 800 Quadratmetern einrichten. Rewe hatte ursprünglich 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche angekündigt. Über dem Markt sollen voraussichtlich auf zwei Etagen Wohnungen entstehen.

Die vergangenen Jahre haben die Akteure ermüdet. Solange für die Oberschleißheimer ein Ende der Ungewissheit in Sicht ist, gibt sich Gewerbeverbandschef Walter Klar mit der ausgedünnten Variante des einstmals angekündigten ökologischen Vorzeigeprojekts eines Vollsortimenters, dem „Green Building-Konzept“, zufrieden. Er sagt: „Hauptsache, da kommt demnächst überhaupt was hin.“ Auch Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) sieht keinen Spielraum mehr: „Jetzt muss endlich was passieren, egal was.“ Im Mai, heißt es, will Rewe dem Gemeinderat die Anträge zur Entscheidung vorlegen.

Auf dem Supermarkt werden wohl Wohnungen gebaut

Nachdem sich Rewe Ende des Jahres noch geweigert hatte, den städtebaulichen Vertrag zu unterzeichnen und das Projekt „neue Ortsmitte“ damit an den Abgrund trieb, ist es Kuchlbauer anscheinend gelungen, mit der Konzernleitung eine Vereinbarung zu treffen.

Da Rewe den Penny-Markt mit lediglich 800 statt 1400 Quadratmetern ausstatten will, hatte das Rathaus überlegt, die fehlenden Flächen einem weiteren Discounter in der Nachbarschaft anzubieten. Davon ist man abgerückt: „600 Quadratmeter reichen kaum, um Rentabilität zu gewährleisten“, sagte Kuchlbauer und bedauerte, dass mit Penny kein Vollsortimenter gewonnen werden konnte. Neu ist der Plan, den Supermarkt um zwei Stockwerke mit Wohnungen aufzustocken. Kuchlbauer geht davon aus, dass der Konzern diesen Teil der Vereinbarung einhalten wird, dass der Gemeinderat einem entsprechenden Antrag Rewes zustimmt.

„Den Rewe-Leuten kann man einfach nichts mehr glauben“

Aus dem vor acht Jahren vollmundig „Lebensmittelvollsortimentmarkt plus Café“ ist ein Halbsortimenter geworden. Unklar etwa ist, wer in das zweite Gebäude am neuen Marktplatz einziehen soll. Als Büro- und Wohnhaus mit Arztpraxen konzipiert, fehlt es offenbar an Interessenten. Noch steht zudem nicht fest, welche Art von Läden sich in der neuen Ortsmitte ansiedeln sollen.

Der Gewerbeverband drängt darauf, die schier endlose Geschichte abzuschließen. Licht am Ende des Tunnels sieht Vorsitzender Klar aber noch nicht. „Den Rewe-Leuten kann man einfach nichts mehr glauben, – und Oberschleißheim lässt sich ständig auf der Nase herumtanzen.“

