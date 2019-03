Ans Licht geholt: 200 Bilder erinnern an Erni Laus

Erni Laus war eine Berühmtheit – über ihren Tod hinaus. Im August vergangenen Jahres nahm die Gemeinde von Erni Laus Abschied, kurz vor ihrem 81. Geburtstag. Nun wird ihr postum eine Ausstellung gewidmet. Bis Ende Mai sind im Quartiersladen „WIR“ Zeichnungen des Multitalents zu sehen.

Oberschleißheim – Erni Laus war 18 Jahre Gemeinderätin und prägte so den Ort ebenso wie ihr Mann Alois, der Zweiter Bürgermeister und Ortsvorsitzender des Sozialverbandes VdK war. „Sie war eine Institution“, sagte Altbürgermeisterin Elisabeth Ziegler in ihrer Laudatio. Sie habe sehr gerne mit Erni Laus zusammengearbeitet: „Sie war bravourös und immer gut vorbereitet.“

Bei der Vernissage trafen sich viele Menschen, die sich noch gut an Erni Laus erinnern. Es waren ehemalige Mitschüler da, Freunde einer legendären Clique aus der Sauna des einstigen Hallenbades oder auch eine künstlerische Wegbegleiterin. Theresia Maier begann mit Laus zusammen in einer privaten Künstlergruppe zu malen, die sich im Keller von Patrona Bavariae traf. In der Ausstellung wird auch ein Selbstporträt von Erni Laus gezeigt. „Wir sahen bei den Selbstporträts am Ende alle gleich aus“, erinnert sich Theresia Maier lachend an dieses Projekt.

Die so vielfältig talentierte Erna Laus, geborene Schrecker, hatte nicht nur beim Zeichnen und Malen Talent, sie machte auch ihren Garten zu einem Kreativkunstwerk. Dazu kam ihr Wille, immer besser zu werden. Auch bei Urlaubsreisen bildete sie sich in Kursen weiter. Im Nachlass der Oberschleißheimerin fanden sich nun 300 bis 400 Kunstwerke, die nun einfach gezeigt werden sollten.

Erni Laus war ein sehr zurückhaltender Mensch, weshalb es von ihr kaum öffentliche Ausstellungen gab. „Die Leuchtkraft ihrer Bilder war teilweise in großen Mappen untergebracht“, sagte Professor Tilo Klöck, der das Projekt Soziale Stadt Parksiedlung seit einigen Jahren begleitet. Um möglichst viele der Bilder zeigen zu können, hat Klöck über 100 Gemälde digitalisiert und zeigt diese per Diashow auf einem großen Bildschirm.

Öffnungszeiten

Das künstlerische Schaffen von Erni Laus kann im Quartiersladen „WIR“ mindestens bis Ende Mai bewundert werden. Geöffnet hat der Treffpunkt Am Stutenanger 6 dienstags von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 10 bis 16 Uhr. Auch bei Gruppenabenden am Dienstag und Mittwoch ab 18 Uhr können die Bilder betrachtet werden.