76-Jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Mit dem Rettungswagen ist die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus gekommen. © Marcel Kusch

Eine 76-Jährige ist am Samstag in Oberschleißheim bei einem Brand in ihrer Wohnung lebensgefährlich verletzt worden.

Oberschleißheim - Wie die Feuerwehreinsatzzentrale berichtet, verständigten Nachbarn des Mehrparteienhauses am Stutenanger gegen 18.15 Uhr den Notruf, als sie den Brand im dritten Obergeschoss bemerkten. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oberschleißheim, Unterschleißheim Riedmoos und Badersfeld rückten daraufhin aus. Die Bewohner aller 17 Wohnungen des Hauses mussten das Gebäude verlassen.

Mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus

Im Wohnzimmer der Brandwohnung fanden die Einsatzkräfte die 76-Jährige. Sie kam mit schwersten Brandverletzungen ins Krankenhaus. Ihr Zustand ist laut Polizei kritisch. Kurz vor Mitternacht war der Einsatz beendet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung der 76-Jährigen ist allerdings völlig zerstört und unbewohnbar. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

mm