84-Jähriger verliert Bewusstsein und überschlägt sich 

Mit seinem Auto hat sich ein 84-Jähriger aus Erdweg (Landkreis Dachau) überschlagen, weil er am Steuer seines Pkw das Bewusstsein verloren hatte.

Oberschleißheim – Der Mann aus Erdweg (Lkr. Dachau) und seine Beifahrerin wurden nur leicht verletzt. Am Samstag war der 84-Jährige gegen 19.35 Uhr in Oberschleißheim auf der B471 unterwegs. Nahe der Ruderregatta kollabierte er aufgrund einer Krankheit, teilt die Polizei mit. Sein Wagen prallte mehrmals gegen die Leitplanke. Auf Höhe des Schnepfenwegs überschlug sich der Pkw und kam in einem Feld zum Stehen. Hier kam der Fahrer wieder zu sich. Seine Beifahrerin blieb unverletzt, auch er selbst zog sich nur leichte Verletzungen zu, er wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. mm