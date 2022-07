Also doch wieder Maske und Lüften: SPD scheitert mit Antrag für Luftfilter an Schulen

Von: Andreas Sachse

Teilen

Aufs Lüften und Masken will die Mehrheit im Gemeinderat setzen. © Matthias Balk/dpa

Die Infektionszahlen steigen wieder. Die SPD will daher vorsorgen und im Herbst Luftfilter in die Schulen stellen. Das sah der Rest des Gemeinderat aber anders.

Oberschleißheim – Der anhaltenden Corona-Sommerwelle will die Schleißheimer SPD durch Luftfilter in Schulen und Kitas begegnen. Die Mehrheit der Gemeinderäte aber zweifelt am Nutzen der Geräte. Zum wiederholten Mal hat die Gemeinde sich damit gegen Filteranlagen in Schulen gestellt. Die nach wie vor angespannte Haushaltslage dürfte eine Rolle gespielt haben.

Die SPD verwies auf dramatische Infektionszahlen insbesondere bei Kindern, die von früheren Mutationen des Virus noch weitgehend verschont geblieben waren. In den vergangenen vier Wochen habe sich die Inzidenz bei 6- bis 11-Jährigen von 140 auf 845 versechsfacht, begründete Fraktionssprecher Florian Spirkl im Gemeinderat die Dringlichkeit des Antrags.



Lage in Klassenzimmern habe sich signifikant verändert

Masken, Hygieneregeln und regelmäßiges Lüften waren bisher Bestandteil der Anti-Covid-Strategie an Schulen in Oberschleißheim. Durch den Wegfall der Maskenpflicht habe sich die Lage in den Klassenzimmern signifikant verändert, sagte Spirkl: Die Gefahr, sich anzustecken, sei spürbar gestiegen – sowohl in der Grundschule in der Parksiedlung als auch in der Berglwaldschule. Die Sozialdemokraten wollen in diesen Herbst vorbereitet gehen; auf Krisen zu reagieren, dürfte zunehmend komplizierter werden. Mit dem Wegfall der Möglichkeit, Schulen im Ernstfall zu schließen, sei der Gemeinde ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Covid genommen worden: „Auch wenn alle Leute so tun“, warnte Spirkl: „Die Pandemie ist mitnichten zu Ende!“



Nach monatelanger Debatte hatte der Gemeinderat im September 2021 beschlossen, Klassenzimmer ab 2022 mit fest installierten Luftfiltern zu bestücken. Die für eigene Investitionen zur Verfügung stehenden 500.000 Euro fielen im März Etatkürzungen zum Opfer. Eine Million Euro hätten aus Staatsmitteln kommen sollen. Seit der Greensill-Pleite und dem Verlust so gut wie aller Rücklagen geht die Gemeinde finanziell am Stock.

„Luft im Raum zu verteilen, macht allein keinen Sinn.“

Restlos überzeugt war der Gemeinderat von den Luftfiltern allerdings eh nie. In fachkundigen Veröffentlichungen lassen sich Argumente für und gegen Luftfilter entnehmen. Für Grünen-Sprecher Fritz-Gerrit Kropp etwa sind Raumluftfilter in der Wirkung nach wie vor umstritten: „Luft im Raum zu verteilen, macht allein keinen Sinn.“ Mit einer zusätzlichen Funktion der Wärmerückgewinnung sähe die Sache schon anders aus. Bloß wären die Geräte dann unheimlich schwer und wesentlich teurer. „Ich bin überzeugt, dass heutige Luftfilter in ein paar Jahren ausgelagert rumstehen“, sagte Kropp. Dafür Geld auszugeben, sei es ihm nicht wert.



CSU-Fraktionschefin Stefanie Haselbeck appelliert an die Vernunft der Schulen. „Maskenpflicht, Hygienevorgaben und Stoßlüften, das hat schon mal funktioniert.“ Derzeit sei zu beobachten, dass Krankenhäuser wieder verstärkt auf Masken setzten. „Das sollten wir auch!“

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.