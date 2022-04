„Am Frauenfeld“: Letzte Etappe auf dem langen Weg zum Wohnhaus

Spatenstich

Von Bert Brosch schließen

Der Startschuss ist gesetzt, bis Ende 2023 sollen Am Frauenfeld in Oberschleißheim elf Wohnungen entstehen.

Oberschleißheim – Den ersten Spatenstich seiner Bürgermeister-Laufbahn durfte Markus Böck (CSU) für das kommunale Wohnbauvorhaben „Am Frauenfeld“ setzen. Bis Ende 2023 sollen im Westen Schleißheims elf bezahlbare Wohnungen für Gemeindemitarbeiter entstehen.

„Seit 2018 wurde über dieses Projekt immer wieder gesprochen“, sagte Böck. „Zahlreiche Änderungen und ein überraschend hohes Grundwasser verursachten deutliche Mehrkosten und damit eine große Ausschreibung, dann kam Corona.“ Nun sei man nach dem Wechsel des Architekten – das Büro „Rauch und Krusenberg“ machte die Planung, nach der Ausschreibung übernahm das Büro Quincke Moritz – so weit, dass man den Spatenstich ausführen könne. Er sei sehr froh, dass es endlich losgehe, denn bezahlbarer Wohnraum für Gemeindemitarbeiter, Erzieher, Krankenpfleger und Feuerwehrleute sei dringend notwendig. Mit aktuell kalkulierten Kosten von 5,7 Millionen Euro, wovon die Regierung von Oberbayern den Großteil bezahlt, zählt der Neubau „zu unseren größten Projekten in den kommenden Jahren“, sagte Böck.

+ So soll das Holzhaus Am Frauenfeld Ende 2023 aussehen, wenn dann elf Wohnungen für Gemeindemitarbeiter bezugsfertig sind. © Bert Brosch

Das Grundstück am Frauenfeld hat eine wechselvolle Geschichte. Die Gemeinde erwarb das 1200-Quadratmeter-Areal in der Mooswegsiedlung zu Beginn der 1990er Jahre vom Freistaat und versah es mit einer Sozialbindung. Diese lief ungenutzt aus, es gab keinen Bedarf. Dass die Gemeinde so ein großes Grundstück verwildern lässt, während die Mieten in die Höhe schossen, führte zu Widerstand im Gemeinderat. Es war Menschen, die verzweifelt eine Wohnung suchen, kaum zu vermitteln. Die FW forderten, Sozialwohnungen zu bauen. Ein Wasserrohrbruch im „Regenbogenhaus“ zwang die Gemeinde dazu, das Grundstück dem evangelischen Kindergarten bis Mitte 2016 zur Verfügung zu stellen. Die FW-Fraktion wollte das Grundstück danach mit der Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim verwerten, angedacht wurde sogar, eine eigene Genossenschaft zu gründen. Die Mehrheit aus SPD und CSU im Gemeinderat lehnte dies aber ab. Seit 2018 war sich der Gemeinderat einig, das Grundstück sozial zu nutzen. Zahlreiche Konzepte waren angedacht, von günstigen Mietwohnungen für Gemeindemitarbeiter bis zur Wohngemeinschaft für Demenz-Kranke.

Planer Thomas Rauch berichtete, dass er den Auftrag erhielt, ein Haus für Paare und Familien zu konzipieren, „nicht für Singles. Also entwarfen wir im Erdgeschoss zwei Vier-Zimmer-Wohnungen, in den oberen drei Etagen jeweils drei Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen - alle mit Balkon.“ Nach einer durch das hohe Grundwasser verursachten Kostensteigerung übernahm Architekt Albrecht Quincke nach einer Ausschreibung das Zepter. „Ich liebe Holzbau und freue mich sehr auf dieses tolle Projekt aus Holz und Beton“, sagte Quincke, ehe die Verantwortlichen endlich ihre Spaten in den Erdhaufen rammen durften.

