An A99: Böschung und Bäume brennen ab

Von: Florian Prommer

Die Feuerwehr musste am Freitag ein Feuer nahe der Olympia-Schießanlage löschen. © Symbolfoto/DPA

Brand an der A99: Die Feuerwehr musste am Freitag ein Feuer nahe der Olympia-Schießanlage löschen.

Neuherberg - Einen Brand hat die Feuerwehr am Freitag an der A99 bei Neuherberg löschen müssen. Wie die Einsatzzentrale mitteilt, brannten gegen 14.15 Uhr die Böschung und einige Nadelbäume auf Höhe der Olympia-Schießanlage. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberschleißheim und Unterschleißheim sowie der Werksfeuerwehr des benachbarten Helmholtz Zentrums rückten an und löschten das Feuer. Laut Feuerwehr ist eine Fläche von rund 500 Quadratmetern abgebrannt. Zur Brandursache war bis Redaktionsschluss nichts bekannt.