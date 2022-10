Auf eigene Kosten: TSV erweitert Beachvolleyball-Anlage

Von: Andreas Sachse

Der TSV Schleißheim erweitert seine Beachvolleyball-Anlage, und zwar auf eigene Kosten. Nur wegen möglicher Altlasten hatten die Gemeinderäte Bedenken.

Mehr Platz zum Baggern und Schmettern haben die Beachvolleyballer bald in Oberschleißheim. (Symbolbild) © hl

Oberschleißheim – Weil Beach-Sport boomt, will der TSV Schleißheim seine Anlage erweitern. Der Gemeinderat zieht mit. Die Kosten trägt der Verein selbst.

Anscheinend verständigte sich der TSV bereits mit einem Dachauer Unternehmen. Das betrifft auch die Entsorgung des bis auf 40 Zentimeter Tiefe abzutragenden Bodens. Auf problematische Altlasten zu stoßen, erwartet man nicht. Der direkt unter der Oberfläche sondierte Kies und teerhaltige Asphalt darüber sollen fachgerecht entsorgt werden. Nach Angaben des mit Raumsondierungen beauftragten Oberschleißheimer Ingenieurbüro Katz weist der Altlastenkataster für den Bereich der TSV-Sportanlage eine frühere Kiesgrube aus. Wobei der genaue Standort ungewiss ist. Erste Untersuchungen hätten Kies als Untergrund bestätigt, sagte Casimir Katz (FDP), Mitglied des Gemeinderats.

Aufgrund des anhaltenden Interesses an Beach-Handball und -Volleyball ist dem Verein daran gelegen, die südlich des Hartplatzes liegenden Felder zu erweitern. Dafür soll der bestehende Platz um drei Meter nordwärts verlegt werden. Auf einer Fläche von 120 Quadratmetern müsste der Belag abgetragen werden. Die Kosten, einschließlich Raumsondierung und Entsorgung etwaiger Altlasten, übernimmt der TSV.

Dass der Verein die Gemeinde in finanziell schwierigen Zeiten nicht in die Verantwortung nimmt, kommt bei den Fraktionen gut an. Sebastian Riedelbauch (ÖDP) sieht sich gegenwärtig jedoch nicht in der Lage, seine Bedenken beiseite zu wischen. Er erinnerte daran, dass die Sportplätze der Gemeinde gehörten. Die Gefahr, doch auf Altlasten zu stoßen, ist seiner Ansicht nach nicht gänzlich ausgeräumt. „In einer Zeit, da die Gemeinde klamm ist, springt der TSV in die Bresche.“ Das sei lobenswert, befand Riedelbauch. Dem ÖDP-Sprecher wäre dennoch wohler, würde die Gemeinde von der Entsorgung etwaiger Altlasten ausgenommen. Das sollte im Vorhinein sichergestellt sein.

