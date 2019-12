Auto erfasst Radfahrer frontal - Der hat Riesenglück

„Auto gegen Radfahrer“ - diese Alarmierung lässt Rettungskräfte mit dem Schlimmsten rechnen. In Oberschleißheim kam es diesmal anders.

Oberschleißheim – Eine Sonderschicht muss der Schutzengel eines Radfahrers eingelegt haben, der am Montag in Oberschleißheim vor ein Auto gefahren ist. Der 66-Jährige aus dem Ort war laut Polizei ohne Helm unterwegs, als er gegen 14 Uhr von der Effnerstraße in die Mittenheimer Straße fahren wollte – quer über die B471, die dort Freisinger Straße heißt.

Mit 50 Stundenkilometern angefahren

Dabei nahm er einer Audifahrerin (48) aus Eching die Vorfahrt. Das Auto erfasste den Radfahrer laut Aussage der Fahrerin frontal und nahezu ungebremst mit rund 50 Stundenkilometern. Der Oberschleißheimer schleuderte über die Motorhaube zu Boden, das Rad wurde dabei stark beschädigt.

Doch der Gestürzte kam mit Schmerzen an Rücken und Bein davon. Laut Polizei weigerte er sich sogar, sich einer Untersuchung auf weitere Verletzungen in einer Klinik zu unterziehen. Am Pkw blieb es bei einigen Kratzern auf der Motorhaube. ja

