Baby-Doppelpack bei den Schlosspfeiffern

Nach ihrem Auftritt bei der Gartenlust im Schlosspark Schleißheim begrüßten die Schlosspfeiffer (vorne v.l.) die kleine Karla mit ihren Eltern Manuel und Patricia Bayer, Oma Petra Pfanzelt sowie Johanna mit ihren Eltern Theresia und Matthias Pfanzelt. Musikalisches Talent in die Wiege gelegt? © Privat

Nachwuchs für die Schleißheimer Schlosspfeiffer: Gleich zwei Mitglieder der Gründerfamilie des Spielmannszugs haben ein Mädchen bekommen.

Oberschleißheim – Der Klapperstorch war wieder einmal zu Besuch bei den Schleißheimer Schlosspfeiffern. „Karla und Johanna heißen die beiden süßen Neuzugänge, über die sich der Spielmannszug freuen darf“, erzählt Pressewartin Ramona Krauss. Baby-Glück pur! Zuletzt war das 2015 der Fall, als die Schlosspfeiffer einen wahren Kinder-Boom erlebten und es innerhalb eines Jahres gleich vierfachen Nachwuchs aus den eigenen Reihen gab.

Offiziell begrüßt wurden die aktuellen Babys Karla und Johanna von Stefan Vohburger und den restlichen Vereinsmitgliedern nach dem Auftritt bei der „Gartenlust“, wo auch das erste gemeinsame Foto mit dem Spielmannszug entstand. Der Dirigent und Spielleiter der Schleißheimer Schlosspfeiffer verrät: „Die kleinen Mädchen stammen beide aus der Familie Pfanzelt.“ Manfred Pfanzelt, der bereits verstorben ist, gründete 1979 die Schlosspfeifer, die ihren Sitz in Oberschleißheim haben. Zehn Jahre später kam seine Tochter Patricia zur Welt, zu deren Geburt die Kameraden natürlich mit einem Ständchen aufspielten – direkt im Krankenhaus. Die Belegschaft staunte damals nicht schlecht. So etwas gibt es im Klinikalltag schließlich nicht alle Tage. Und nun wurde Patricia – inzwischen eine verheiratete Bayer – selbst Mutter einer kleinen Tochter. Wie schnell die Zeit doch vergeht!

Seit 25 Jahren Querflötistin

Dazwischen hat sie fleißig mit ihrem Engagement als Querflötistin den Spielmannszug unterstützt. Mittlerweile seit 25 Jahren. Vielleicht eifert ja Karla eines schönen Tages ihrer Mutter nach und findet auch ihren Weg zu den Schlosspfeiffern.

Genau wie ihr Onkel Matthias Pfanzelt, der 1993 herzlich in die vereinseigenen Reihen aufgenommen wurde und seit 1999 als Trommler mitmarschiert. Die frischgebackene Oma Petra Pfanzelt gehört ebenfalls zu den Aktiven. Sie ist sogar schon seit sage und schreibe 40 Jahren dabei, und zwar mit der Lyra.

„Vielleicht wurde auch ihr das musikalische Talent der Familie in die Wiege gelegt“

Wenn dann noch Johanna, die Tochter von Theresia und Matthias Pfanzelt, irgendwann einmal zu den Schlosspfeiffern stoßen würde, wäre das Glück perfekt. „Mal sehen, vielleicht wurde auch ihr das musikalische Talent der Familie in die Wiege gelegt“, sagt Vohburger.

Übrigens: Die „Baby-Boomer“ von 2015 sind jetzt in dem Alter, in dem der Verein neue Mitglieder aufnimmt. Zwei von ihnen werden wohl demnächst in die Fußstapfen ihrer (Groß-)Eltern treten und in die rot-weiß-blaue Uniform schlüpfen, was Stefan Vohburger ganz besonders freuen würde, denn: „Wie viele andere Vereine bekamen auch wir die Corona-Krise zu spüren.“ Die Mitglieder sind von ehemals 70 auf derzeit 50 aktive Spieler geschrumpft – alle im Alter von 8 bis 65 Jahren. Ungefähr die Hälfte sind Mädchen. Die Schlosspfeiffer treten immer in ihren historischen Uniformen auf, die aus dem 2. Linien Infanterie-Regiment Kurprinz 1805 stammen. Träger des Regiments war Kurprinz Ludwig, der 1825 als Ludwig I. König von Bayern wurde.

Die Schleißheimer Schlosspfeiffer: Der Spielmannszug freut sich immer über Verstärkung. Wer Lust hat, ein Instrument wie Flöte, Trommel, Lyra oder Fanfare zu erlernen, der kann sich bei Familie Vohburger melden. Unter Telefonnummer 089 / 31 56 79 92 oder per E-Mail an info@schlosspfeiffer.de. Instrumente werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Infos findet man hier.