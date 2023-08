Bahnübergang an B471: Tunnel für Züge oder Autos? Entscheidung soll im Sommer 2024 stehen

Von: Andreas Sachse

Die Schranken an der B471 sind jede Stunde 39 Minuten zu – bald sogar 53 Minuten. Das sorgt für Stau quer durch den Ort. Wie man das Problem löst, diskutiert man seit Jahren. © Gerald Förtsch

Es kommt Bewegung in das Mammutprojekt Bahnübergang in Oberschleißheim: Ein Planer soll bis 2024 die wirtschaftlichste Lösung finden.

Oberschleißheim – Es tut sich was am Bahnübergang an der B471 in Oberschleißheim. Eine Untersuchung könnte im Sommer 2024 für Klarheit sorgen, wie’s weitergeht. Tieferlegung der Schiene oder ein Tunnel für Autos? Im Frühjahr, so hofft man im Rathaus, soll sich ein Verkehrsplaner an die Arbeit machen.

Weil man so weit vor Jahren schon war in Oberschleißheim, hält Bürgermeister Markus Böck (CSU) sich in der Bewertung der neuesten Ergebnisse zurück: „Langsam nährt sich das Eichhörnchen“, resümierte er in der Sitzung des Ferienausschusses. Für überbordenden Optimismus ist es schlichtweg zu früh. Die mit der Deutschen Bahn (DB) und dem Staatlichen Bauamt Freising unlängst getroffenen Vereinbarungen ist Ausfluss der Gespräche am neuesten Runden Tisch. Die Ergebnisse sind in einem, von allen Beteiligten unterzeichneten, Memorandum niedergelegt. Wie Bauamtschefin Christiane Kmoch den Fraktionen mitteilte, will man die mit Bahn und Bauamt begonnenen Gespräche Ende September fortsetzen. Einschließlich der Gemeinde wären die maßgeblichen Akteure beteiligt: die DB für die Schiene, das Staatliche Bauamt – in Vertretung des Bundes – für die B471.

„Wichtig, dass wirtschaftlichste Lösung zum Zuge kommt“

Kmoch betonte, wie sehr der Gemeinde an einer Lösung des seit Jahrzehnten währenden Problems um den Bahnübergang an der B471 gelegen ist. In einem nächsten Schritt will man einen fähigen Planer mit an Bord holen. Dafür ist eine europaweite Ausschreibung nötig. „Das sollte klappen, wenn alles gut läuft“, sagte Bürgermeister Böck. „Wichtig ist, dass die wirtschaftlichste Lösung zum Zuge kommt.“ Das wäre wohl die Tieferlegung der B471 in einen Tunnel unter die Schiene. Genau dafür hatten sich die Oberschleißheimer im Bürgerentscheid von 2019 knapp mit 54,1 Prozent der Stimmen entschieden. Den Entscheid hatten die Freien Wählern durchgesetzt. Zehn Jahre zuvor, 2009, hatten die Oberschleißheimer in einem Entscheid noch für die gegenteilige Variante votiert.

Seither ist die Bahnschranke weiterhin 39 von 60 Minuten geschlossen. Demnächst sollen es 53 Minuten sein. Seit Jahrzehnten, so Böck, würden irgendwelche Machbarkeitsstudien zum Thema durch Oberschleißheim geistern. Fortschritte blieben aus. Dem Ergebnis des Bürgerentscheids von 2019 sieht Böck sich nach wie vor verpflichtet, trat aber dafür ein, das Memorandum ergebnisoffen zu formulieren. „Wir brauchen endlich eine Lösung“, betonte Böck.

