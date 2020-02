„Bauen nichts Hässliches“ - Firma plant Riesenparkhaus in Oberschleißheim

Für seine Mitarbeiter am Standort Oberschleißheim plant ein Unternehmen einen Bau mit 300 Parkplätzen. Die Gemeinde gibt sich wohlwollend.

Oberschleißheim – Mit seiner elegant gegliederten Fassade, begrünt und farblich gestaltet, soll das erweiterte Parkhaus der Schreiner Group am Bruckmannring in Oberschleißheim kein plumper Klotz werden, sondern eine Ideallösung. „Es wäre uns fremd, etwas Hässliches zu bauen“, hat Helmut Schreiner den Mitgliedern des Bau- und Werkausschusses versichert. Der Seniorchef des Hightech-Familienunternehmens hat die geplante Erweiterung persönlich im Ausschuss vorgestellt. „Mein Traum war immer, dass das Gebäude so schön wird, dass die Schleißheimer gerne vorbeispazieren“, sagte er.

+ So soll es aussehen: Eine Visualisierung des geplanten Parkhaus-Komplexes. © a + P Architekten

Bestehendes Gebäude soll verlängert werden

Nach dem vorliegenden Entwurf sollen die beiden bestehenden vierstöckigen Parkhäuser für die Mitarbeiter um 17 Meter nach Norden verlängert werden. Das bringt 300 zusätzliche Parkplätze; und damit die Voraussetzung für den Bau einer weiteren Produktionsstätte, „Gebäude 7“, am Firmensitz Oberschleißheim. Erst im vergangenen Jahr hat die Schreiner Group in Dorfen (Kreis Erding) einen weiteren Produktionsstandort eröffnet und damit auf das kontinuierliche Wachstum reagiert. Auf knapp 5000 Quadratmetern wird im Werk Dorfen ein erheblicher Anteil der Etiketten für die pharmazeutische Industrie abgewickelt, heißt es dazu im Unternehmensprofil.

Unzuverlässige S-Bahn mit ein Grund

Gisela Kranz (CSU) betonte, wie wichtig das „extrem erfolgreiche Unternehmen“ für die Gemeinde sei. Und deutete an, dass sie es fast als schmerzlich empfunden habe, dass ein Ausweichen nach Dorfen nötig geworden sei. Die CSU-Fraktion unterstütze die Parkhauspläne weitgehend. So unzuverlässig, wie die S-Bahnlinie S1 sei, verstehe sie, dass Mitarbeiter auch mit dem Auto kämen. Helmut Schreiner unterstrich, dass man froh über S-Bahn- und Bus-Anbindung ist. Aber natürlich sei auch Kfz-Verkehr nötig, zumal die Mitarbeiter im Schichtbetrieb arbeiten.

Stefan Vohburger (FW) erklärte, dass die Freien Wähler zustimmen könnten; zumal ein Grünstreifen erhalten bleibe – in Abgrenzung zum Grundstück des Katholischen Männer-Fürsorgevereins und der dort geplanten Wohnbebauung. Auch SPD-Fraktionssprecher Florian Spirkl signalisierte Zustimmung. Jedenfalls zu dem zur Abstimmung stehenden Beschluss, der nur eine Vorstufe ist: So hat der Ausschuss geschlossen zugestimmt, eine städtebauliche Grundvereinbarung abzuschließen; und die Verwaltung zu beauftragen, einen notwendigen Grundstücksverkauf an das Unternehmen vorzubereiten.