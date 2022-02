Baumschutz verhindert Fällungen in Oberschleißheim nicht

Von: Bert Brosch

Obwohl „erhaltenswert“ dürfen die ersten sieben Fichten dieser Baumreihe in der Gartenstraße gefällt werden, weil sie angeblich in einem schlechten Zustand sind und zu eng gepflanzt wurden. © Bert Brosch

Seit einem halben Jahr gibt es in Oberschleißheim eine Baumschutzverordnung. Trotzdem stimmte der Bauausschuss nun zahlreichen Fällungen in der Gemeinde zu.

Oberschleißheim - Gegen den Widerstand der meisten CSU-Gemeinderäte sowie der Freien Wähler wurde in die Baumschutzverordnung im Herbst 2021 verabschiedet. Diese soll Stämme ab einem Umfang von 80 Zentimeter schützen. Dennoch stimmte der Bauausschuss nun zahlreichen Fällungen im ganzen Ort zu. Das Ziel der Verordnung ist es, „wertvollen Baumbestand zu bewahren, um Oberschleißheim als gut durchgrünte Gemeinde auch für die kommenden Generationen zu erhalten.“ CSU und FW hingegen sehen darin eine sinnlose Bevormundung der Bürger.

Allen Anträgen zugestimmt

Jetzt gab es im Bau- und Werkausschuss eine ganze Reihe an Baumfällanträgen, denen alle stattgegeben wurde: An der Veterinärstraße dürfen drei Bäume, 13 bis 20 Meter hoch, Stammumfang 118 bis 152 Zentimeter, gefällt werden. Zwei große Silberahorn sind laut Gutachten nicht mehr bruchsicher, eine große Linde wurde beim Aufstellen eines Bürocontainers großflächig beschädigt und ihre Wurzeln abgegraben. Der Eigentümer will dafür Laubbäume mit dem Umfang 20 bis 25 Zentimeter nachpflanzen.

In allen Fällen ist Nachpflanzung Pflicht

Auf dem gleichen Grundstück darf noch ein dreistämmiger, neun Meter hoher Silberahorn gefällt werden. Der Baum ist sehr wahrscheinlich wild aufgegangen und wurde nicht gepflanzt, fällt aber unter die Baumschutzverordnung. Er ist von einem Schadpilz befallen und weist mehrere offene Stellen mit Weißfäule auf. Der Eigentümer muss einen Laubbaum mit dem Stammumfang 20 bis 25 Zentimeter nachpflanzen.

In der Gartenstraße dürfen sieben Fichten einer Fichtenreihe von 37 Bäumen gefällt werden, die laut Bebauungsplan alle als „erhaltenswert“ gelten. Die sieben im nördlichen Teil der Reihe, Stammumfang zwischen 63 und 156 Zentimeter, sechs bis 14 Meter hoch, sind durch Platzmangel und alten Borkenkäferbefall in schlechtem Zustand. Weil die Fichten einmal zu dicht gepflanzt wurden, müssen nur drei Laubbäume mit einem Umfang von 16 bis 18 Zentimeter nachgepflanzt werden.

Eigentümer fällt Bäume ohne Erlaubnis

Am Bruckmannring hat der Eigentümer bereits zwei Bäume gefällt, was er durch die Baumschutzverordnung nicht hätte tun dürfen. Nun beantragte er die Fällung von vier weiteren Bäumen, zwei Schwarzkiefern, eine Kirsche und eine Vogelbeere, Höhe sieben bis neun Meter, Stammumfang 87 bis 127 Zentimeter. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Gewerbegebiets Bruckmannring. Wegen einer energetischen Gebäudesanierung muss hier bis auf die Bodenplatte aufgegraben werden. Dies betrifft massiv die Wurzeln der beantragten Bäume, sie wären danach laut Gutachter nicht mehr standsicher und würden über kurz oder lang eingehen.

„Für dieses Grundstück gibt es doch einen sehr detaillierten Grünordnungsplan, wie können denn da schon zwei Bäume gefällt sein“, fragte Gemeinderat Casimir Katz (FDP). Das sollte und darf nicht sein, „aber sie sind eben schon weg“, antwortete Bauamtsleiterin Christiane Kmoch. Die Gemeinde werde diesbezüglich auch tätig werden.

Die vier nun noch beantragten Bäume dürfen hingegen gefällt werden, der Eigentümer muss vier Bäume mit einem Stammumfang von 18 bis 20 Zentimeter bis zum Ende der Pflanzperiode 2022 nachpflanzen.