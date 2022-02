Bauprojekt mit Vorbildcharakter? Erben bauen Wohngebäude und Kinderhaus

Von: Bert Brosch

Verwuchert: Auf diesem Grundstück an der Ringstraße sollen drei Wohnhäuser entstehen. In ein Haus werden zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe integriert. © Bert Brosch

Drei Wohnhäuser mit über 3600 Quadratmetern will eine Erbengemeinschaft in Oberschleißheim bauen. In ein Haus sollen zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe integriert werden.

Oberschleißheim – Eine Erbengemeinschaft möchte auf dem Grundstück an der Ringstraße 22, dem ehemaligen „Ertl-Gelände“, drei Wohnhäuser mit über 3600 Quadratmetern bauen. In ein Haus soll ein Kinderhaus mit zwei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe integriert werden.

Insgesamt entstehen auf einer Grundfläche von 4560 Quadratmetern drei viergeschossige Häuser, dazu eine Tiefgarage. Eine Esche auf der Nordseite und eine Rosskastanie auf der Südseite bleiben erhalten. Stefan Vohburger (FW) zeigte sich überrascht von der Tatsache, dass die Eigentümer nicht nur einen Investor gefunden haben, der die Entwicklung und Bebauung des Geländes übernimmt, sondern auch einen Partner, der das geplante Kinderhaus, das in den östlichen Baukomplex integriert werden soll, betreiben möchte. „Ich stimme dem Vorhaben natürlich zu, wundere mich aber, dass wir ganz in der Nähe eine Krippe bauen wollten, da hieß es, die trage sich nicht. Jetzt sollen hier drei Kindergruppen entstehen.“ Er halte das aber für die Zukunft für den richtigen Weg, dass man Kindereinrichtungen in Wohnhäuser integriert. „In München ist das seit Jahren normal, wenn wir wollen, dass Menschen mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit gehen und nicht mit dem Auto, dann ist das gut so“, sagte Vohburger. Auch Florian Spirkl (SPD) stimmte dem Konzept zu. „Üblicherweise werden Kinder ja immer in separaten Häusern untergebracht. Wenn das jetzt so möglich ist, dass die mit im Wohnhaus sind, ist das doch absolut in Ordnung.“

„Ich schlage vor, das Kinderhaus zu streichen“

Ingrid Lindbüchl (Grüne), die selbst in einem Kindergarten arbeitet, lehnte die Idee des Kinderhauses in einem Wohnhaus kategorisch ab. „Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass Kinder sehr laut sein können. Hier sollen 25 Kindergarten- und 24 Krippen-Kinder untergebracht werden – das klappt niemals.“ Der Garten sei zudem viel zu klein, da der angrenzende Park als Privatgelände nicht genutzt werden könne. Sie bezweifelt auch, dass die drei neuen Wohnhäuser so viele Kinder mit sich bringen. „Ich schlage vor, das Kinderhaus zu streichen, die Investoren sollen sich lieber an unserem gemeindlichen Kinderhaus finanziell beteiligen“, schlug Lindbüchl vor. Diesen Gedanken habe auch die Verwaltung diskutiert, räumte Bürgermeister Marku Böck (CSU) ein, „wir sind aber zum Ergebnis gekommen, dass das Kinderhaus da recht gut hinpasst. Wir waren ja in einer sehr prekären Lage bei der Kinderbetreuung, da wollen wir nicht wieder hin. Ein Kinderhaus im Wohnhaus könnte doch für die Zukunft der Gemeinde eine gute Lösung sein.“

Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) lehnt den Standort des Kinderhauses ab. „Was passiert denn, wenn der Betreiber schnell merkt, dass das doch nicht klappt im Wohnhaus?“ Das werde man entsprechend im städtebaulichen Vertrag regeln, da sehe er keine Probleme, sagte Böck. Peter Benthues (CSU) wohnt selbst neben einem Kinderspielplatz und sagt: „Ich freue mich immer, wenn dort viele Kinder sind. Für mich und die meisten anderen ist das doch kein Lärm.“

Gegen die Stimme von Lindbüchl beschloss der Bauausschuss die Änderung des Bebauungsplanes und den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit den Grundstücksbesitzern.

