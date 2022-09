Erst zocken, dann schlafen: Spielothek an Kreuzstraße darf Boardinghaus bauen

Von: Andreas Sachse

Erweitert: Die Spielothek an der Hicklstraße darf direkt nebenan ein Boardinghaus für seine Gäste bauen. © Gerald förtsch

Die in der Hicklstraße in Oberschleißheim ansässige Spielhalle bietet künftig auch Übernachtungsmöglichkeiten an. Der Ferienausschuss hat dem Bau eines Boardinghauses zugestimmt.

Oberschleißheim – An der Kreuzstraße entsteht ein neues Boardinghaus. Die in der Hicklstraße ansässige Spielhalle darf Gästen eine Übernachtungsmöglichkeit bieten. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Auseinandersetzungen wegen gewerblichen Wohnen in Oberschleißheim gekommen, berichtete die Gemeindeverwaltung im Ferienausschuss. Der Bereich um die Kreuzstraße ist als Gewerbegebiet ausgewiesen. Mit 9 zu 2 Stimmen fiel die Entscheidung deutlich aus. Lediglich Peter Benthues (CSU) und Gaby Hohenberger (Grüne) verwehrten sich gegen die im Außenbereich vorgesehene Unterkunft.

Beide bestanden auf einer Protestnote im Protokoll: Sowohl Benthues als auch Hohenberger wollen um jeden Preis dem Verdacht aus dem Weg gehen, durch Serviceangebote Spielsucht zu befördern. Benthues will zudem vermeiden, durch ein übermäßig freundliches Klima weitere Etablissements aus der Branche anzulocken. Noch deutlicher äußerte sich Hohenberger. Die Grüne treibt die Sorge um, „Puffs durch die Hintertür“ den Weg zu bereiten.

Boardinghaus in Kreuzstraße: Zweistöckiges Gebäude mit 21 Zimmern und 50 Betten

In dem als „Appartementhaus“ gekennzeichneten Quartier sollen Gäste der Spielhalle auf dem Nachbargrundstück übernachten können. Das zweistöckige Gebäude hält 21 Zimmer mit 50 Betten vor. Auf das Erdgeschoss verteilen sich ein Bistro, ein Brotzeit- und ein Seminarraum. Der seit Anfang Juli dem Bauamt vorliegende Antrag zur Erteilung der Baugenehmigung gilt als unkritisch. Die Spielhalle liegt im „Gewerbegebiet nördlich der Kreuzstraße“. Das war nicht immer so.

Seit Jahren ist die Gemeinde bemüht, gewerbliches Wohnen zumindest innerorts zu untersagen. Für diese Politik steht das vor fünf Jahren verhinderte Boardinghaus in der Mittenheimer Straße. Zur selben Zeit schloss man gewerbliches Wohnen im Gewerbegebiet zwischen Bahnhof und dem Ortsteil Mittenheim aus. Ausnahmen gelten für „echte“ Hotels. Über Betten für Touristen beispielsweise am Bahnhof würde im Einzelfall entschieden. Um eine Einzelfallentscheidung kommt die Gemeinde in der Regel auch bei Boardinghäusern nicht herum. Grund ist die unsichere Rechtslage. So sind die Grenzen zwischen Boardinghaus und dem vom Spielhallenbetreiber beantragten Appartementhaus durchaus schwammig abgesteckt. Das Boardinghaus ist als Mischform definiert, irgendwo zwischen Wohn- und Gewerbenutzung. Gleiches gilt für das Appartementhaus, das Elemente des Wohnens und gewerblichen Beherbergens kombiniert.

Gemeinderat wünscht keine schmuddelige Unterkünfte, wie seinerzeit in der Mittenheimer Straße

Innerorts jedenfalls ist das klassische Boardinghaus für Arbeiter mit stetig wechselnder Belegung in Oberschleißheim kaum mehr denkbar; in reinen Wohngebieten gänzlich untersagt. In allgemeinen Wohnquartieren mit Geschäften, Kneipen, nicht störenden Handwerksbetrieben und Gemeinschaftseinrichtungen schaut’s nach Informationen von Bauamtsleiterin Christiane Kmoch schon wieder anders aus. Die Vergangenheit aber hat gezeigt, dass der Gemeinderat schmuddelige Unterkünfte, wie seinerzeit in der Mittenheimer Straße, nicht wünscht.