Bremsen an der A92: Gemeinde will Bauarbeiten verzögern

Von: Bert Brosch

Die Ausfahrt der A 92 bei Oberschleißheim soll zu einem großen Kleeblatt ausgebaut werden. Dazu muss der Schwebelbach (vorne r.) umgeleitet werden, dazu zahlreiche Leitungen provisorisch verlegt werden. Die Gemeinde will das so lange wie möglich verzögern. bb Warum in Vorleistung gehen? © bb

Für den Umbau der Ausfahrt der A92 bei Oberschleißheim müssen Leitungen verlegt werden. Doch die Gemeinde will die Arbeiten verzögern - aus einem bestimmten Grund.

Oberschleißheim – Die Ausfahrt der A 92 soll zu einem sogenannten Kleeblatt werden. Aus Oberschleißheim laufen aber Richtung Badersfeld Abwasserleitungen unter dem Baugebiet durch. Zur notwendigen Umleitung des Schwebelbachs müssen diese provisorisch verlegt werden. Der Gemeinderat beschloss nun, diese Arbeiten und vor allem die Kosten möglichst lange zu verzögern.

Der in die Amper fließende Schwebelbach führt unter der B 471 durch. Zum Umbau der Autobahnausfahrt muss er umgelegt werden. Er wird durch ein Rohr mit zwei Metern Durchmesser geleitet. Dazu muss neben Gas-, Strom-, Telefon- und Wasserleitungen auch die Abwasserleitung provisorisch verlegt werden. Die Verlegung des Bachs sowie die nötigen Rodungen sollen laut Autobahn GmbH im August starten. Da bis dahin weder Schmutzwasserkanal noch Wasserleitung wegen erforderlicher Genehmigungen und des Grunderwerbs umgelegt werden können, wäre nun ein „vorgezogenes Provisorium“ erforderlich, teilte Bauamtsleiterin Christiane Kmoch dem Gemeinderat mit.

Warum in Vorleistung gehen?

Andreas Dersch vom gleichnamigen Ingenieur-Büro stellte drei Varianten vor. Bei der ersten würde vom Provisorium später bei der endgültigen Ausführung nur ein kleiner Teil bleiben. Dersch rechnet mit Gesamtkosten von 240.000 Euro. Bei Variante 2 wird die Druckleitung gleich so verlegt, wie sie bei endgültiger Ausführung vorgesehen ist. Kosten: 254.000 Euro. Bei der dritten Möglichkeit werden die Druckleitungen und die Hebeanlage so verlegt, wie sie vorgesehen sind. Dersch kalkuliert mit 537.000 Euro. Die Bauzeit für alle Varianten wäre demnach etwa zwei bis drei Monate. Bei der Variante 3 rechnet der Ingenieur aber mit einer langen Lieferzeit der Hebeanlage: „Daher wäre dies im vorgegebenen Zeitraum nicht termingerecht umzusetzen.“

Johann Negele (FW) fragte, warum man mit Provisorien plane: „Kann man nicht gleich den Endausbau machen?“ Laut Dersch ist in dem Gebiet auch ein Geh- und Radweg geplant, doch da bislang keiner die endgültigen Pläne kenne, wäre das Risiko eines Fehlbaus zu groß. Für Stefan Vohburger (FW) sind das alles Pläne der Bundesautobahn – „dafür sollen wir jetzt in Vorleistung gehen? Was wäre, wenn wir einfach nichts tun, wir haben doch das Geld nicht?“ Die Gemeinde müsse das Baufeld freimachen, erklärt Kmoch: „Wenn wir nichts tun, ist die Gefahr hoher Schadensersatzforderungen sehr groß.“

Weil, wie Bürgermeister Markus Böck (CSU) erklärte, bislang kein Antrag auf Rodung vorliege und auch der Planfeststellungsbeschluss fehle, hatte Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) einen Vorschlag: „Da würde ich erst mal nichts tun und auf den rechtskräftigen Bescheid warten.“ Das sah nicht nur Böck ebenso, sondern auch die 15:9-Mehrheit im Gemeinderat. „Wir wollen das so lange wie möglich hinauszögern – und uns, erst wenn der Bescheid da ist, für die Variante 2 entscheiden“, sagte Böck. Auf Vohburgers Vorhaltung, dass die Variante 254.000 Euro kosten würde, aber nur 200.000 Euro in den Haushalt eingestellt sind, sagte Böck: „Da müssen wir eben kreativ sein.“

