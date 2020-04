Bürgermeister Kuchlbauer verzichtet auf Sitz im Gemeinderat - Das ist der Grund

Als Bürgermeister ist für Christian Kuchlbauer in Oberschleißheim Anfang Mai Schluss. Und auch im Gemeinderat wird er fortan nicht sitzen. Er verzichtet auf sein Mandat. Das steckt dahinter.

Oberschleißheim – Christin Kuchlbauer (FW) verzichtet auf sein Gemeinderatsmandat. Der scheidende Schleißheimer Bürgermeister will, so sagt er, einem politischen Neuanfang nicht im Wege stehen. Der 59-jährige Kuchlbauer war in der Stichwahl dem Kandidaten der CSU, Markus Böck (43), unterlegen. In den Wahlen zum Gemeinderat auf Listenplatz 1 gesetzt, verteidigte er seine Position zwei Wochen zuvor mit deutlichem Abstand. Kuchlbauer hatte die meisten Stimmen seiner Fraktion auf seine Person vereint. Seinen Platz im Gemeinderat nimmt Thomas Laser ein, ein Newcomer.

Seine sechsjährige Amtszeit als Bürgermeister, die, wie Kuchlbauer selbst einräumt, nicht frei von Fehlern war, und der darauf aufbauende Wahlkampf gegen seine Person würden es sowohl ihm als auch dem politischen Gegner schwer machen, die Objektivität zu wahren, wenn es demnächst wieder um Sachfragen im Gemeinderat geht. Gerade in Zeiten von Corona kann sich Oberschleißheim keine Nebenkriegsschauplätze in seinem obersten politischen Gremium leisten.

„Oberschleißheim braucht einen unbelasteten Neuanfang“

Kuchlbauer selbst vertrat diese Ansicht, als er dem Münchner Merkurseine Entscheidung mitteilte. „Oberschleißheim braucht einen unbelasteten Neuanfang“, sagte der zum 1. Mai scheidende Bürgermeister: „Das ist meine persönliche Meinung.“

Seinem Nachfolger wolle er den Neustart durch seine Anwesenheit im Gemeinderat zudem nicht unnötig erschweren. Jeder Kommentar seinerseits, jede gleich wie geartete Äußerung als Ex-Bürgermeister würde automatisch missverstanden. Diesem Druck will er Markus Böck und dem neuen Gemeinderat nicht aussetzen. „Das wäre kein guter Stil“, sagt Kuchlbauer. In den nächsten Jahren wird sich Kuchlbauer auf seinen Beruf in der Versicherungsbranche konzentrieren. Auch ohne Gemeinderatsmandat wolle er sich weiterhin im Ortsverband der Freien Wähler einbringen. Ob Kuchlbauer nach Ablauf der anstehenden Legislaturperiode erneut politisch aktiv werden will, etwa im Gemeinderat oder gar überregional, dazu wollte er nichts sagen. „Das ist mir noch zu früh.“

