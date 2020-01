Dank Sturm: Gemeinde erfährt, dass ihr Kirche seit über 150 Jahren gehört

Einem Hagelsturm sei dank: Die Gemeinde Oberschleißheim ist Besitzer einer Kirche. War sie zwar schon seit 150 Jahren, sie wusste nur nichts davon. Das Unwetter hat‘s aufgedeckt.

Oberschleißheim – Es war der Pfingstmontag, der 10. Juni 2019, da zischte und krachte es nachmittags ohrenbetäubend über Oberschleißheim. Ein Unwetter, begleitet von riesigen Hagelkörnen, zog von Westen her über die Gemeinde. Der 20-minütige Sturm hinterließ nachhaltige Schäden. Davon betroffen war auch die Kirche St. Peter und Paul im Ortsteil Lustheim. Als sich die Wolken längst verzogen hatten, fiel das Licht auf den rechtmäßigen, aber bislang unbekannten Eigentümer des Gotteshauses: die Gemeinde.

Die Kommune kam zur Kirche, wie die Jungfrau zum Kinde. Als es nämlich darum ging, die Reparaturkosten zu begleichen, wollte die Versicherung zunächst einmal vom katholischen Pfarrverband geklärt wissen, wer eigentlich Eigentümer des Grundstücks ist. Nachforschungen, unter anderem beim Ortschronisten, führten zu dem nicht nur für Pfarrer Ulrich Kampe überraschenden Ergebnis: Das Gotteshaus gehört nicht der katholischen Kirche, sondern der Gemeinde. Sie ist sowohl Eigentümer des Grundstücks als auch der Gebäude. Sie zahlt somit auch für die Reparaturen, zumindest anteilig.

Reparatur kostet „locker 20.000 Euro“

Die nötigen Reparaturen am Dach und der Turmjalousie, die das Unwetter wie einige Ziegel heruntergefegt hatte, stehen noch aus. Bis geklärt ist, wie teuer der Sturm die Gemeinde zu stehen kommt und ob die Versicherung die Kosten deckt, hat der Pfarrverband die Kirche „notdürftig“ geflickt, wie Kampe sagt. Die Schadenshöhe ermittelt die Versicherung zwar erst noch, der Pfarrer hat der Gemeinde aber schon zu verstehen gegeben, dass diese „locker 20 000 Euro“ in den nächsten Haushaltsjahren einplanen sollte. „Das wird wahrscheinlich nicht alles gebraucht, weil wir zuletzt viel an der Kirche gemacht haben“, sagt Kampe, „aber sicher ist sicher.“

Über 150 Jahre wusste die Kommune nichts davon, dass ihr die Kirche zu Lustheim gehört. Gebaut wurde diese nämlich auf Gemeindegrund. Die Anfänge des Baus zu Ehren der Jungfrau Maria geht auf die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Ein Schreiben vom 11. Juli 1855 berichtet, dass den damals in Lustheim ansässigen 28 Familien die vorhandene „Bretterhütte als Kapelle“ nicht mehr ausreicht. Die Lustheimer wünschten sich eine „von Steinen erbaute Kirche“. Und hier waren es einige spendable „Gutthäter“, die den „armen Taglöhnern“ unter die Arme griffen und zum Gotteshaus etwas beisteuerten. Ebenso konnte seine Majestät, der König Max II. von Bayern, für das Vorhaben gewonnen werden. Immerhin kamen auch aus der Kabinettskasse 50 Gulden. Die Einweihung fand am 29. Juni 1856 statt, dem Namenstag von Peter und Paul. Seither ist die Kommune Eigentümerin.

Lesen Sie auch: Verein soll Christkindlmarkt-Gewinn versteuern - obwohl er das Geld komplett spendet

Das bleibt sie vorerst auch. Theoretisch könnte Schleißheim die Kirche an das Erzbistum München-Freising verkaufen. „Darüber haben wir uns aber noch keine Gedanken gemacht“, sagt Bürgermeister Christian Kuchlbauer. Er vermutet aber, dass das Erzbistum daran kein Interesse hat. Für ihn kein Problem: „Der Unterhalt hält sich in Grenzen.“ Oberschleißheim ist damit gleich für zwei kirchliche Gebäude verantwortlich: Die Jakobuskapelle in Hochmutting steht zwar im Besitz des Freistaats, die Pflicht zur Erhaltung liegt aber bei der Gemeinde.

ro/fp