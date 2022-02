Das Augustinum wächst: Pläne für Anbau vorgestellt

Von Bert Brosch schließen

Der Augustinum-Standort in Oberschleißheim wächst. Werkstätten, Lager und Unterkünfte werden erweitert, die Mitarbeiterzahl steigt deutlich.

Oberschleißheim – Die Augustinum GmbH will seinen Standort in Oberschleißheim deutlich erweitern. Die Pläne umfassen Werkstätten, Verwaltung und Unterkünfte. Im Moment arbeiten an der Mittenheimer Straße 270 geistig und mehrfach behinderte Menschen sowie 110 Angestellte. Diese Zahlen sollen durch die Neubauten auf 460 und 190 anwachsen.

Seit 1978 betreibt das Augustinum in Schleißheim an der Ecke Mittenheimer Straße und Hirschplanallee eine Werkstatt für behinderte Menschen unter dem Begriff HPCA (Heilpädagogisches Centrum Augustinum). Mit Seminar- und Tagesgästen sind dort täglich gut 270 Menschen beschäftigt, die mit Kleinbussen aus dem gesamten Landkreis und der Stadt München angefahren und abgeholt werden. Betreut werden sie von 110 Festangestellten. Seit 40 Jahren befindet sich das Gelände im ursprünglichen Zustand. Doch die Gebäude sind akut überbelegt, in den letzten Jahren wurde der Standort vom anhaltenden Wachstum in der Metropolregion München überrollt. Als verlängerter Arm des Bezirks Oberbayerns ist das Augustinum zur Aufnahme von Behinderten verpflichtet. Neue Lagerräume sind erforderlich, auch die bestehende Küche genügt nicht mehr den Anforderungen, zusätzlich wird Wohnraum dringend benötigt.

Drei neue Häuser

In den kommenden zehn Jahren ist geplant, am Standort Oberschleißheim die Anzahl der Klienten von heute 272 auf 460 zu erweitern. Außerdem entstehen etwa 80 neue Arbeitsplätze für Festangestellte. Gebaut werden sollen dafür drei neue Häuser: Angebaut an die bisherige Werkstatt entsteht im Osten ein dreigeschossiges Werkstattgebäude. Der Baumbestand an der Mittenheimer Straße wird laut Planung weitgehend erhalten. Im Bereich des Parkplatzes wird eine dreigeschossige Werkstatt samt Großküche und Verwaltung gebaut. Darunter soll eine Tiefgarage die entfallenden oberirdischen Stellplätze kompensieren. Im Südwesten wird ein dreigeschossiges Wohnheim mit 24 Appartements für Bewohner verschiedenen Alters entstehen. Eine Erweiterung der Bestandsgebäude ist nicht vorgesehen. Das Augustinum möchte aber langfristig die eingeschossigen Bauten auf bis zu drei Stockwerke erhöhen.

Fritz-Gerrit Kropp (Grüne) kritisierte, dass niemand vom Augustinum anwesend war, um die Pläne zu erläutern. „Das ist doch ein sehr massives Bauvorhaben, vor allem das geplante Lager mitten im Biotop finde ich nicht toll. Außerdem befürchte ich massive Verkehrsprobleme an der Kreuzung.“ Schon jetzt stünden zehn bis 15 Kleinbusse Schlange, um die Menschen zu bringen und abzuholen. Florian Spirkl (SPD) und Stefan Vohburger (FW) baten darum, die Gehwege, vor allem entlang der Mittenheimer Straße, deutlich breiter als geplant zu bauen. Laut Bürgermeister Markus Böck (CSU) hat der Antragsteller nichts dagegen und nimmt dies in die Planung aufnehmen. Nun werden die Pläne öffentlich ausgelegt, ein Terminplan für die Bauarbeiten ist nicht bekannt.

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.