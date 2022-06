„Der Laden war fast immer voll“: Wirt und Gemeinde ziehen positive Volksfest-Bilanz

Von: Andreas Sachse

Das Festzelt war fast immer voll, erzählt Festwirt Robert Schmidt. Die Leute hätten was nachzuholen: „Wer jetzt nicht ausgeht, der geht nimmer aus!“ © Dieter Michalek

Fünf Tage lang wurde in Oberschleißheim gefeiert, getanzt und getrunken. Jetzt ist das Volksfest rum und Festwirt und Gemeinde ziehen eine positive Bilanz.

Oberschleißheim – Als Roland Hefter und seine „Isarrider“ gegen 19.30 Uhr die Bühne betreten, vermag man den eigenen, in der Kälte kondensierten Atem zu sehen. Draußen geht ein brutaler Regenschauer nieder, und auch im Zelt ist es nicht wirklich kuschelig. Die Jungs, die dem Anlass gemäß tapfer in ihren kurzen Lederhosen auf das Schleißheimer Volksfest gekommen sind, tun einem schon leid. Anscheinend aber wirkt sich all das nicht allzu negativ auf die Bilanzen des Veranstalters ausgewirkt. Festwirt Robert Schmidt strahlt über beide Backen, als er die fünf Feier-Tage Revue passieren lässt: „Der Laden war fast immer voll.“

Auch am Abschlusstag ist das Zelt ordentlich gefüllt. An die 300 zahlende Gäste wollen die „Isarrider“ live erleben. Kein Vergleich natürlich zur Eröffnung, als deutlich über 1000 Leute den Festzug in Empfang nahmen. „Das war schon grenzwertig“, sagt Gaby Hohenberger vom Kulturteam, die für die Gemeinde ein Auge auf den Schlusstag hat. Wie dem auch sei; Festwirt Schmidt und Bürgermeister Markus Böck (CSU) sind der Ansicht, dass Besucherrekorde aus der Vor-Corona-Zeit mit Sicherheit gesprengt worden sind. Die Leute hätten eben eine Menge nachzuholen, so der Wirt: „Wer jetzt nicht ausgeht, der geht nimmer aus!“

„Wir spielen keine Sauflieder!“

Schmidt zufolge gilt die erfreuliche Bilanz auch für Fahrgeschäfte und Fressbuden. Beim Hula Hoop, dem Karussell mit Kreisch-Garantie, mag man wegen des fiesen Regens für nächstes Jahr über ein Verdeck nachdenken. Ordentlich Betrieb war aber auch so. Nebenan beim Autoscooter ist eigentlich immer was los. Testosteron gesteuerte Halbstarke posieren beim Boxautomat vor der Bahn und prügeln auf den Punchingball ein.

Und auch auf der Bühne im Festzelt wird am Abschlussabend ausgeteilt. Die „Isarrider“ sind bekannt für ihren Mix aus bayerischem Rock´n´Roll und musikalischem Kabarett. Stets hart an der Grenze zu verbaler Geschmacksverirrung, treiben die Jungs ihr Publikum bisweilen mit hinterfotzigen, kracherten Sprüchen vor sich her. Mit einer guten Portion Selbstironie und sozialkritischen Inhalten wahren sie ihre Glaubwürdigkeit. Dass Frontmann Hefter drauflos plappert, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, muss einer jungen Dame, nah an der Bühne, entgangenen sein. Jedenfalls beging sie den Fehler, für ein paar Abiturienten einen Musikwunsch einzufordern. „A, geh hoam“, rüpelte Frontmann Hefter voll in seinem Element: „Wir spielen keine Sauflieder!“

