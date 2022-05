Ein Kraftplatz für die Kleinen: Kinderkapelle nach Renovierung geweiht

Von: Andreas Sachse

Ein Gemeinschaftsprojekt der Pfarrgemeinde war die Renovierung der Kapelle, in der der Heilige Konrad über die Kinder wacht. Zusammen geholfen haben (v.l.) Kirchenpfleger Georg Wagner, Initiatorin und Spenderin Petra Coleman, Hans Furtmayr (Projektleiter Sanierung), Pfarrer Ulrich Kampe, Burschenverein-Vorsitzender Nicolas Golling, sein Vorgänger Stefan Reitschuster und Johann Rödel, der Restaurator und Kirchenmaler. © Andreas Sachse

Die Renovierung der Kinderkapelle in Schleißheim war eine Gemeinschaftsaktion. Nun ist sie geweiht worden. An ihr wartet auch ein Kummerkasten auf die Sorgen der Buben und Mädchen im Ort.

Oberschleißheim – Seit den 1960er Jahren wacht Bruder Konrad über Burschen und Madel in Oberschleißheim. Seit Neuestem erstrahlt die Behausung des Heiligen in neuem Glanz. Die dank großzügiger Spenden und mit ehrenamtlicher Muskelkraft frisch renovierte Kinderkapelle hat Pfarrer Ulrich Kampe nun feierlich eingeweiht.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert verrichtet der Heilige Konrad vor der Kirche Maria Patrona Bavariae sein gutes Werk. Das Wohl der Schwachen liegt ihm am Herzen, insbesondere das der Kinder. Nicht umsonst zupfen zwei kleine Kinder am Gewand der hölzernen Skulptur. An der Front der Kapelle prangt jetzt ein Kummerkasten. „Das hier ist ein Kraftplatz für Kinder“, verrät Petra Coleman, die als Initiatorin und Geldgeberin der vom Pfarrgemeinderat vor zwei Jahren beschlossenen Sanierungsarbeiten von Pfarrer Kampe ausgezeichnet worden ist.

„Nicht jedes Kind wagt den Schritt in die Kirche.“

Prominenz aus Politik und Gesellschaft, Fahnenabordnungen Schleißheimer Vereine, die Pfarrjugend und nicht zuletzt der Burschenverein mit Deandlgruppen waren zugegen, als der Pfarrer seinen Segen sprach. Dem Heiligen zu einem angemessenen Quartier zu verhelfen, haben die Buben und Madeln zu ihrem persönlichen Anliegen erhoben. „Mit dem Spaten in der Hand“, berichtete Pfarrer Kampe verzückt, hätten Vereinsmitglieder der neuen Kapelle den Weg geebnet.

Die Kinderkapelle von Maria Patrona Bavariae ist so was wie ein Gemeinschaftsprojekt der Pfarrgemeinde. Viele fleißige Hände und großzügige Spender ermöglichten die durchgeführten Arbeiten. Saurer Regen und der Holzwurm waren dem Heiligen mit den Jahren zu Leibe gerückt. Fachleute, darunter ein Restaurator, übernahmen die aufwendige Sanierung. Petra Coleman liegt besonders der Kummerkasten am Herzen: „Nicht jedes Kind wagt den Schritt in die Kirche.“ Viele hätten gerade unter der Pandemie gelitten: „Wir wünschen ihnen viel Kraft.“ Wer auf seinem Kummer-Zettel eine Telefonnummer hinterlässt, darf auf Beistand zählen. Die Botschaften würden natürlich anonym behandelt, versicherte Kirchenpfleger Georg Wagner. Auf ausdrücklichen Wunsch schreitet die Gemeinde ein.

Standesgemäße Weihung: Viele Schleißheimer und Vereine nahmen daran teil. © Andreas Sachse

Als elftes von zwölf Kindern einer Bauersfamilie im Dezember 1818 geboren, vernahm Bruder Konrad erst mit über 30 Jahren den Ruf der Kapuziner. Als Pförtner im Kloster Altötting tätig, war er bald bekannt als einer, „der das Herz am rechten Fleck trägt“, erzählte Pfarrer Kampe. Auf dem „Weg der Nächstenliebe“ wandelnd, habe er Brot und Zuwendung an Notleidende verteilt. Wer an seiner Pforte klopfte, wurde gehört. Seine Großzügigkeit soll unter Mitbrüdern bisweilen gar zu Spannungen geführt haben.

Pastoralreferent Michael Raz ermunterte die Jugend, sich Bruder Konrad als Schutzheiligen zu erwählen. Der Ruf des Pastoralreferenten fand Gehör. Während die Gemeinde beim Gottesdienst seinen Worten lauschte, bereiteten Melanie (22) und ihre Freunde von der Pfarrjugend draußen eine Brotzeit vor. Schoko-Crêpes gab es sogar gratis. Spenden waren willkommen. „Die Hälfte geht an ukrainische Flüchtlinge“, sagte Melanie. Die Botschaft des 1934 von Papst Pius XI. heilig gesprochenen Wohltäters erfüllt die Generation von Melanie, Tobias,Victoria und Teresa auf ihre eigene Weise mit Leben.

