Einbahn-Irrgarten gegen Schleicher: Gemeinde tüftelt an Verkehrskonzept - Bürger gefragt

Oberschleißheim widmet sich mit einem Verkehrskonzept den störanfälligen Problemzonen. Die Bürger sollen sich einbringen. Eine erste Idee: Einbahn-Irrgarten gegen Schleichverkehr.

Oberschleißheim – Oberschleißheim legt einen umfassenden Verkehrsentwicklungsplan auf. Ein Jahr lang wird sich ein Planungsbüro aus Haar mit den neuralgischen, besonders störanfälligen Problemzonen befassen, bevor im kommenden Frühjahr ein erstes Konzept vorliegen soll. Die Einwohner sind aufgerufen, sich an der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans zu beteiligen.

Dieser Tage bereits beginnt das Büro „Schlothauer und Wauer“ jeweils 24 Stunden lang Verkehrsbewegungen an 21 ausgewählten „Knotenpunkten“ zu dokumentieren. Der Verkehrsentwicklungsplan berücksichtigt sämtliche Verkehrsteilnehmer, vom Fußgänger über den Radfahrer bis zu den ungeliebten Lkw im Ort. Als Ziel gab Projektleiter Ulrich Glöckl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eine „ressourcenschonende, emissionsarme, ortsverträgliche und sozial gerechte Mobilität“ für die Zukunft Oberschleißheims aus. Diesbezüglich habe sich in der Region in den zurückliegenden zehn Jahren wenig getan, bemerkte er: „Wir würden das gern ändern.“

Noch im Sommer will das Büro zu einer ersten, öffentlichen Veranstaltung laden. Die Oberschleißheimer sind aufgerufen, in Workshops eigene Vorschläge und Sorgen einzubringen. Mögliche Themen: Schleichverkehr durch Wohngebiete, Fuß- und Radwege, Lkw und die zu erwartende Belastung durch die neuen Gewerbegebiete in Unterschleißheim sowie der nervige Transitverkehr in der Rushhour.

Glöckl etwa könnte sich vorstellen, ortsfremden Schleichverkehr durch ein verwirrendes Netz von Einbahnstraßen zu vergrämen. Der Planer verwies auf in Beispiel in München-Haidhausen: „Einbahnstraßen sind dort so angelegt, dass Sie nie wieder rausfinden.“ In etwa einem Jahr rechnen die Planer mit einem brauchbaren Konzept. Sie wollen der Gemeinde Empfehlungen für die Verkehrsentwicklungsplanung an die Hand geben.

