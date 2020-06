Unbekannte steigen in Pizzeria ein - an der Beute haben sie schwer zu schleppen

Unbekannte sind in die Pizzeria „Bei Enzo“ am Bahnhof in Oberschleißheim eingebrochen.

Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in die Pizzeria „Bei Enzo“ am Bahnhof in Oberschleißheim eingebrochen. Die Täter hatten es dabei nicht nur auf das Bargeld aus der Kasse abgesehen.