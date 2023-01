Endstation Ruhestand: Schlosspfeiffer begrüßen Lokführer in der Rente

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Musikalischer Empfang: Die Schleißheimer Schlosspfeiffer begrüßten Baumann nach seiner letzten Fahrt am Hauptbahnhof. © Privat

42 Jahre lang war Harald Baumann Lokomotivführer. Nun brach er zu seiner letzten Zugfahrt auf. Am Hauptbahnhof empfingen ihn Freunde und seine Kameraden von den Schleißheimer Schlosspfeiffern.

Oberschleißheim – „Regensburg – München – Rente“ steht ganz groß auf dem Schild, das sie da am Bahngleis 35 in München hochhalten. Freunde, Familie und Musikkameraden – alle sind sie gekommen, um Lokomotivführer Harald Baumann nach seiner letzten Zugfahrt zu empfangen. Die Schleißheimer Schlosspfeiffer hört Baumann bereits von seiner Fahrerkabine aus, als er in den Bahnhof einfährt. Den Coburger Marsch, den seine langjährigen Kameraden spielen, erkennt er sofort. Auf der Anzeigentafel steht „Lieber Harry, gute Fahrt in den Ruhestand, alles Gute für die Zukunft“.

Nach 42 Jahren in der Lok ging Baumann nun in Rente. Um 12.46 Uhr startete er den RE 4859 in Regensburg. Fünf Doppelstockwagen mit einer Lokomotive. Auf der Hinfahrt nach Regensburg hatte es eine Systemstörung in Freising gegeben. Nach einem Neustart funktionierte alles wieder reibungslos. „Das kommt vor“, sagt Baumann. „Zum Glück hat das Ganze nur ein paar Minuten gedauert.“

Fahrschein in den Ruhestand: 42 Jahre war Harald Baumann Lokführer bei der Deutschen Bahn. © Privat

Dafür verlief seine letzte Fahrt vor der Rente reibungslos. Die „gechillte Rückfahrt“ ging über Neufahrn und Landshut nach München. Viele Male ist er diese Strecke gefahren. Seine Lieblingstouren sind aber andere: die Fahrt nach Eichstätt im Altmühltal oder an der Donau entlang nach Passau. „Die Sonnenaufgänge und -untergänge als Lokführer sind etwas besonders. Oder auch die Jahreszeiten mitzuerleben.“

Noch romantischer ist seine Liebesgeschichte. Partnerin Jenny Krahl (33) hat er im Zug vor etwa 13 Jahren kennengelernt. Sie ist auch Eisenbahnerin. Bei den Schichten sind sie sich nähergekommen. Jetzt fehlt nur noch die Hochzeit im Zug. „Die kommt auch noch“, sagt Baumann und lacht. Tochter Felicitas (9) durfte auch schon bei ihrem Vater mitfahren.

„Wenn die Schlosspfeiffer besser bezahlen würden...“

Familie und Beruf lassen sich als Lokführer nicht immer vereinbaren. „Ich hatte oft Nachtschichten und am Wochenende konnten wir nicht einfach wegfahren.“ Auch das Hobby Musik musste darunter leiden. Weil er während der Proben oft gearbeitet hat, rutschte er von der ersten Akkordeonstimme in die vierte. „Wenn die Schlosspfeiffer besser bezahlen würden als die Deutsche Bahn, wäre ich schon längst Berufsmusiker geworden“, scherzt Baumann. Die Baumann-Krahls sind eine richtige Musikerfamilie. Seit Kurzem bringen sie sich mit Tanzlmusi beim Menzinger Trachtenverein ein. Krahl mit der Steierischen, Baumann mit dem Akkordeon. Bei den Schleißheimer Schlosspfeiffern spielt der Lokführer Fanfare, Trompete und Flügelhorn, seine Partnerin Baritonhorn. Sogar in der Blaskapelle Karlsfeld sind die beiden aktiv.

Der Mann in der Lok: Harald Baumann in seinen Anfangsjahren. © Privat

Die Leidenschaft für Musik hat Baumann erst durch seine Partnerin entdeckt. Zu Spät, sonst wäre er wohl Musiker geworden. Mit 22 Jahren wollte Baumann etwas anderes machen. Der gelernte Werkzeugmacher begann 1980 seine Ausbildung bei der Deutschen Bahn in Steinhausen als Lokomotivführer. „Heute heißt das Triebfahrzeugführer.“ Im April 1981 durfte Baumann zum ersten Mal allein eine S-Bahn vom Ostbahnhof nach Steinhausen. Bis auf ein paar Jahre in Augsburg war Baumann bei der Deutschen Regionalbahn in München stationiert. „Ich bin immer mit dem Rad nach Pasing gefahren. Das war mein Sport.“ Je nach Dienstplan musste er am Hirschgarten seine Lokomotive und den Triebwagen holen.

Ein Zug fährt erst los, wenn alle Betriebspunkte abgehakt sind. Das heißt: Zug bespannen und kuppeln, Leitungen prüfen, Bremsprobe durchführen und die Technik hochfahren. Sobald das Okay kommt vom Fahrdienstleiter, der im großen Turm an der Hackerbrücke sitzt, blinkt der Startknopf im Fahrerhaus grün. Die Fahrt kann losgehen. „Ich habe versucht, alle Haltestellen pünktlich und gleichzeitig energiesparend anzufahren“, sagt Baumann.

„Die ein oder andere Zugfahrt werde ich noch übernehmen“,

In 42 Jahren gab es nicht nur schöne Momente. Drei Notfalleinsätze hat Baumann miterlebt. „Niemand wird damit allein gelassen, sondern jeder erhält psychologischen Beistand.“ Zugunglücke wie in Garmisch gehören zu den Horrorvorstellungen jedes Lokführers. Er selbst ist diese Strecke viele Male gefahren. „Meine Kollegen und ich sind uns der Verantwortung bewusst. Wir müssen aber etwas Abstand nehmen, sonst würde vor Angst keiner mehr fahren.“

Was bleibt, sind aber die schönen Erinnerungen. Ganz loslassen kann Harald Baumann sein Leben als Lokomotivführer deswegen noch nicht. „Die ein oder andere Zugfahrt werde ich noch übernehmen“, sagt er. Wenn alles klappt, arbeitet er auf Minijobbasis weiter. Viele werden vielleicht noch einige Male bei ihm mitfahren dürfen. Allerdings nur in den Zeiten, in denen er keine Musik macht.

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.