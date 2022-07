Exhibitionist (82) belästigt Frau an beliebtem Badesee - Polizei nimmt ihn fest

Von: Florian Prommer

Einen Exhibitionisten hat die Polizei an einem beliebten Badesee bei Oberschleißheim festgenommen. Er hatte sexuelle Handlungen an sich durchgeführt und eine Frau belästigt.

Oberschleißheim – Wegen exhibitionistischer Handlungen ist ein 82-Jähriger am Mallertshofener See in Oberschleißheim verhaftet worden. Am Montag, 18. Juli, gegen 15.50 Uhr bemerkte eine 48-Jährige aus dem Landkreis München einen ihr unbekannten Mann, wie er nackt am Seeufer lag und mit Blickkontakt zu der Frau sexuelle Handlungen an sich durchführte.

Obwohl ihn die 48-Jährige laut Polizei aufforderte, damit aufzuhören, machte er weiter. Erst als ein 37-jähriger Münchner hinzukam, stellte der Mann die Handlungen ein. Die 48-Jährige informierte die Polizei. Eine Streife nahm den Tatverdächtigen mit Wohnsitz im Landkreis München daraufhin noch vor Ort vorläufig fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er allerdings wieder entlassen. Den 82-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund der exhibitionistischen Handlungen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

