Nichts zu lachen: Narrhalla verliert Vereinsheim

Von: Bert Brosch

Teilen

Der Oberschleißheimer Faschingsverein Narrhalla hofft nicht nur auf eine richtige Faschingssaison im kommenden Jahr, sondern auch auf eine neue Heimat. © Narrhalla Oberschleißheim

Für die Narrhalla in Oberschleißheim kommt es doppelt hart: Nachdem die Faschingssaison ins Wasser gefallen ist, steht der Faschingsverein nun auch ohne Heimat da.

Oberschleißheim - „Wir hatten das irgendwie geahnt und im Gegensatz zu anderen Faschingsvereinen aufgrund der Coronalage für die Saison gar nichts vorbereitet“, sagt Lydia Raith. Pressesprecherin der Narrhalla. Jetzt ist auch noch das langjährige Vereinsheim weg.

Fast alle Räume sind belegt

Seit 2005 war die Narrhalla in ihrem Vereinsheim, nutzte dieses für sämtliche Sitzungen, zum Bauen und Basteln, Veranstaltungen, wie etwa das alljährliche Sommerfest und auch zum Teil als Trainingsstätte. „Da konnten wir natürlich nur immer in kleinerer Besetzung proben. Doch die generelle Auslastung von Trainingsstätten in Oberschleißheim ist durch die vielen vorhandenen Vereine sehr hoch, da bekommen wir nur immer kleine Räume oder Nebenzimmer“, bedauert Raith. Vor allem aber war im Vereinsheim ein großer Teil der Requisiten, wie etwa die Kronen der Prinzenpaarfahrzeuge, Bühnenbilder und Kostüme gelagert.

Es war dem Verein schon länger bekannt, dass der Vermieter den Raum grundlegend sanieren will und die Räume dann für andere Zwecke nutzen möchte. „Wir bemühen uns auch schon lange um einen Ersatzraum, haben uns an die Gemeinde und den Bürgermeister gewandt, die uns ja immer sehr unterstützen.“

Nicht zu teuer und groß genug

Da sie bereits mit den Proben für die nächste Faschingssaison begonnen haben, bräuchte der Verein dringend ein neues Heim: am besten mit einer Größe von 120 bis 150 Quadratmeter, um auch wieder alles unterzubringen und es im Sommer wie im Winter für die ein oder andere Tanzgruppe als Trainingsstätte zu nutzen. „Es sollte natürlich im Ort liegen, dass es alle mit dem Fahrrad erreichen können und da wir ein kleiner Verein sind, darf es auch nicht zu teuer sein“, sagt Raith. Denn in diesem Jahr haben sie wie bereits im Vorjahr keinerlei Einnahmen durch Auftritte oder Veranstaltungen.

Mitgliederzuwachs

„Wir haben das irgendwie geahnt und gar kein Prinzenpaar aufgestellt und auch nicht ernsthaft ein Show-Programm einstudiert.“ Schon im Dezember sagte der neu gewählte Präsident Albino Mazza den Fasching ab, „die Situation für Veranstaltungen wird sich, so unsere Vermutung, eher noch verschlimmern“, lautete seine damalige Begründung, mit der er Recht behalten sollte.

„Wir haben jetzt schon wieder mit den Proben begonnen, durch Corona hatten wir zum Glück keine Austritte, bei den Kindern sind es sogar mehr geworden. Aber der ganze Verein bräuchte jetzt mal wieder einen richtigen Fasching“, hofft Lydia Raith.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis München lesen Sie hier.