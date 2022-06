Feierabendmarkt trotzt dem Unwetter

Von: Andreas Sachse

Teilen

Verzaubert das Publikum: Zauberer Uwe Seling mit seiner Magic Show beim Feierabendmarkt in Oberschleißheim. © Andreas Sachse

Nach zwei Jahren fand jetzt wieder der beliebte Feierabendmarkt in Oberschleißheim statt. Vom Regen ließen sich die Besucher die Laune nicht verderben.

Oberschleißheim – Sechs Monate hat Andreas Lang als „Magic Dresi“ auf der Expo in Dubai gezaubert. Der Auftritt auf dem Feierabendmarkt in Oberschleißheim war als kleine Fingerübung zwischendrin angelegt. Bloß nicht einrosten. Außerdem macht es „Magic Dresi“ mächtig Freude, die Jüngsten seiner Fangemeinde zum Lachen zu bringen. Doch plötzlich fängt es an, zu regnen. Mitten in der Hitzewelle öffnen sich über dem Münchner Norden die Schleusen des Himmels. In einem Moment, da der Feierabendmarkt nach zweijähriger, Pandemie-bedingter Unterbrechung auf dem Schleißheimer Bürgerplatz neu durchstarten soll. „Die ganze Woche schien die Sonne“, sagt Petra Walther von den Oberschleißheimer Hobbykünstlern etwas zerknirscht. Sie bietet an diesem Abend handgemachten Schmuck, Kleidung und selbst gefertigten Notizblöcke an.

Abendliche Party mit Live-Musik abgesagt

Dass der erste Feierabendmarkt in der Post-Corona-Aera so gnadenlos ins Wasser fällt, damit Eva-Maria Kamrad von der Marktgilde ganz und gar nicht gerechnet. Seit Jahren veranstaltet die Deutsche Marktgilde in Oberschleißheim Wochenmarkt und Aktionstage mit dem Gewerbeverband oder rund um den Spargel. 14 Stand-Verkäufer hatten sich schon angemeldet. Nachdem Bürgermeister Markus Böck (CSU) wegen Unwetter-Warnungen die abendliche Party mit Live-Musik absagen musste, ist ein Teil der Verkäufer gar nicht erst angereist. Eva-Maria Kamrad geht es vor allem um die Betreiber kleiner Pavillons. „Bei einer ordentlichen Böe weht es die doch fort.“ Derweil drängen Besucher in T-Shirt und kurzer Hose unter das Marktdach mit Lichtkunst, direkt neben Kamrads Glücksrad.

Witzige Luftballon-Figuren

Unterdessen ist „Magic Dresi“ voll in seinem Element, bastelt in irrwitzigem Tempo Hase, Pferd und Pinguin aus Luftballonschlangen, wobei er die Luftpumpe geschickt wie ein Cocktail-Kellner durch die Lüfte wirbeln lässt. Wer sagt, dass man bei miesem Wetter keinen Spaß haben kann? Die Jüngsten kreischen begeistert. Der aus Markt Oberdorf stammende Ballonkünstler, Magier und Bauchredner hat zuletzt die Expo in Dubai gerockt.

„Magic Dresi“ ist mit seinem Spezl angereist, dem Zauberer Uwe Seling. Mit seiner Magic Show hat Seling andernorts schon ganze Säle gefüllt. Auf dem Feierabendmarkt in Oberschleißheim erfreut er sich daran, einem halben Dutzend Kindern ein paar Kunststücke zu zeigen. Gerade zieht er sich einen Säbel durch den Mund, als doch noch die Sonne durchs Firmament bricht.

Schmackhafte Kartoffel-Spieße

Zur Feier der Stunde steckt Armin Heckl ein paar Kartoffel-Scheiben auf einen Spieß, versenkt das Ganze in siedendem Öl. Es duftet nach Pommes, als er Salz auf den Kartoffelspieß verteilt. Mit Gattin Martina vertreibt Armin Heckl Obst und Gemüse aus dem Kreis Aichach-Friedberg. Besonders stolz ist er auf seine Frühkartoffeln, deren Aroma den Spießen erst richtig Pfiff verleiht. Dankbar blickt er den abziehenden Wolken nach. „Noch mal Glück gehabt.“ Das hätte ganz anders laufen können. Armin Heckl schiebt sich eine frittierte Kartoffelscheibe in den Mund und lächelt: „Mmh, lecker!“ ruft er verzückt. „Mm Lecker“, so hat er auch sein Geschäft genannt.