Fenster-Fiasko: Bauarbeiten in Turnhalle unterbrochen - Sorgen beim TSV

Von: Bert Brosch

Baustelle Turnhalle: Fast zehn Wochen war die Halle durch Fenster und Gerüste blockiert, nur wenige Fenster an den Stirnseiten wurden in der Zeit getauscht. © bb

Erst ein tödlicher Unfall, dann falsche Produkte: Der Austausch der Fenster in der Turnhalle in Oberschleißheim steht unter keinem guten Stern. Die Bauarbeiten sind nun unterbrochen, die Halle auf.

Oberschleißheim – Die Turnhalle neben dem Hallenbad in Oberschleißheim soll neue Fenster bekommen. Doch bereits zum zweiten Mal ist der Austausch gescheitert. War es im Sommer 2021 ein tödlicher Unfall, der die Bauarbeiten stoppte, sind es nun Material- und Personalmangel. Nach Beschwerden des Hauptnutzers, des TSV Schleißheim, ist die Halle jetzt allerdings wieder offen.

Der TSV ist mit 1400 Mitgliedern in neun Abteilungen der größte Sportverein der Gemeinde. Die meisten Sportler – Basket- und Handballer, Leichtathleten oder Turner – sind auf die Turnhalle als Trainingsstätte angewiesen. Nun war die Sportanlage aber nicht nur, wie von der Gemeinde angekündigt, von 5. bis 30. Oktober zum Austausch der alten Holzfenster gesperrt. Bis 10. Dezember blockierten turmhohe Gerüste und vor allem die neuen Kunststoff-Fenster die Halle. Erst seit Montag dieser Woche können die Sportler wieder trainieren.

Renate Nagel, seit 2012 Vorsitzende des TSV Schleißheim, berichtete nicht nur haarklein von den misslungenen Einbauversuchen der neuen Fenster, sondern auch von möglichen Konsequenzen: „Bei mir haben sich mittlerweile mehrere Eltern gemeldet, vor allem von Turnern und Leichtathleten, die damit drohten, ihre Kinder abzumelden, wenn sie Beiträge zahlen sollen aber keine Halle zur Verfügung steht.“ Nach zwei Jahren Pandemie mit zahlreichen abgewanderten Mitgliedern wäre das ein harter Schlag, wenn weitere Beiträge fehlen würden.

Beschlossen hat der Gemeinderat die Sanierung der 35 Jahre alten Sporthalle für rund 120 000 Euro bereits im November 2021. Im Frühjahr 2022 war alles vorbereitet für den Fensteraustausch. Doch der Lastwagen mit den neuen Fenstern verunglückte auf der Autobahn. Nicht nur sämtliche Fenster wurden dabei zerstört, der Fahrer starb sogar. „Leider gab es schon vor dem Ukraine-Krieg für energieintensive Produkte sehr lange Lieferzeiten, so eben auch für die speziellen Sporthallen-Kunststofffenster mit gehärtetem Glas“, erklärt Bauamtsleiterin Christine Kmoch. Schließlich wird in der Halle Basket-, Hand- und Volleyball gespielt, „da können wir nicht normale Fenster einbauen“. Die Gemeinde bemühte sich, die zweite Lieferung für anstehende Schulferien zu bekommen, doch so viele Möglichkeiten boten sich ihr nicht.

Im Kabinengang sind die Fenster ausgetauscht, Arben Ligataj hat die Wände schon verputzt und gestrichen. © bb

„Wir haben die Gemeinde dringend gebeten, die Halle nicht so spät zu sperren, denn ab September beginnen doch die Saisons“, sagt TSV-Vorsitzende Nagel. „Leider hat das nicht geklappt und so mussten beispielsweise die Tischtennis- und Handball-Teams ihre ersten Heimspiele alle tauschen mit den Gegnern.“ Man habe prinzipiell ein „hervorragendes Verhältnis“ zur Gemeinde, keine Abteilung müsse Gebühren für die Nutzung, Strom oder Wasser zahlen. „Doch dass jetzt keiner trainieren konnte für fast zehn Wochen, das war nicht in Ordnung.“

Nun sollten die Fenster also ab 5. Oktober ausgetauscht werden, Ende Oktober sollte alles fertig sein. „Leider lieferte die von uns beauftragte Firma nicht alle Fenster, zum Teil sogar falsche, die nicht passten und sie hatte auch zu wenig Personal“, sagt Bauamtsleiterin Kmoch. „Das ist echt eine sehr schwierige Baustelle“. Ende Oktober war fast kein Fenster getauscht, Ende November nur die beiden großen an den jeweiligen Stirnseiten sowie die kleinen im Kabinengang. Da platzte der Gemeinde der Kragen: Sie forderte die Firma auf, die Halle zu räumen. Dem kam die Firma auch bis 10. Dezember nach. Nun lagern die Fenster in einem Schuppen zwischen. „Jetzt müssen wir sehen, wie und wann wir die richtigen Fenster bekommen und wann wir die einbauen können“, sagt Kmoch. Beim TSV Schleißheim ist man erst mal sehr froh, dass die Halle wieder zur Verfügung steht.

