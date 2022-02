Flachere Dächer, höhere Wände: Gemeinderäte ändern Regeln für Bauherren

Von: Bert Brosch

Teilen

Änderung in Sicht: Noch dominieren in der Dr.-Hofmeister-Straße die spitzen Hausdächer. Nun wird der Bebauungsplan geändert, sodass künftig flachere Dächer möglich sind. © Bert Brosch

Ein flacheres Dach und höhere Wände wünscht sich ein Bauherr in Oberschleißheim. Die Vorgaben hat der Bauausschuss entsprechend angepasst.

Oberschleißheim – Ende 2021 beantragte ein Bauwerber die Errichtung von zwei Einfamilienhäuser in der Dr.-Hofmeister-Straße. Dazu wird jetzt der gültige Bebauungsplan geändert, zulässig sind künftig somit auch flachere Dächer und höhere Wände.

Der Antragsteller möchte – entgegen des bisherigen Bebauungsplans, der erst 2017 aufgestellt wurde – seine Wandhöhe von 4,40 auf 5,40 Meter erhöhen, zudem das Gebäude nach Osten verschieben und drehen, wobei er den Abstand von fünf Meter zur Straße einhält. Weiter möchte er die verpflichtenden zwei Garagen nicht im vorderen Teil in das Gebäude integrieren, sondern separat in den hinteren Teil bauen. Die Begründung dafür: Die Vorgabe des Bebauungsplans bedeute eine Reduzierung der Wohnfläche um 20 Quadratmeter, so wäre keine altersgerechte Wohnung im Erdgeschoss umsetzbar und eine zusätzliche Isolation der Innenwände, der Decke und des Garagentors notwendig, um Kältebrücken zu vermeiden.

„Nachverdichten und nicht neue Flächen versiegeln“

Diesen Änderungen zum Bebauungsplan signalisierte die Verwaltung, wie Bauamtsleiterin Christiane Kmoch mitteilte, bereits eine Zustimmung. Auf keinen Fall wollte man jedoch den vierten Änderungsantrag genehmigen, wonach die Dachneigung nicht mehr 40 bis 52 Grad, sondern flacher mit 30 Grad sein soll. Der Antragsteller begründete das flachere Dach mit einer reduzierten Dachfläche und Firsthöhe, damit geringerer Isolierung, somit weniger Material- und Kosteneinsatz. Zudem würde der nördliche Nachbar nicht so stark beschattet, die Häuser wären damit nicht so dominant für die Nachbarschaft.

Casimir Katz (FDP) begrüßte den Bauantrag, der „ja genau das macht, was wir wollen, nämlich nachverdichten und nicht neue Flächen versiegeln“. Man sollte den Wünschen des Antragstellers zustimmen, „diese spitzen Dächer stammen doch aus den 1950er-Jahren und sind wirklich nicht mehr zeitgemäß“. Florian Spirkl (SPD) argumentierte bei der Dach-Frage dagegen: „Wir haben den Plan erst 2017 geändert und damals diese Dachneigung festgesetzt. Das sollten wir jetzt auch beibehalten.“ Johann Negele (FW) konnte es nicht nachvollziehen, warum man den Bebauungsplan nach so kurzer Zeit schon wieder ändern wolle, „aber der anderen Dachform sollten wir zustimmen“. Das sah auch Ingrid Lindbüchl (Grüne) so: „Diese Spitztürmchen und schlossähnlichen Dächer müssen wirklich nicht sein.“

Bürgermeister Markus Böck (CSU) stimmte den Aussagen der Gemeinderäte zu. „Wir werden den Bebauungsplan gemäß den Wünschen des Bauwerbers ändern. Das Ziel muss aber sein, dass wir mit ihm einen kostenpflichtigen städtebaulichen Vertrag schließen.“

Gegen die Stimme von Spirkl stimmte der Bau- und Werksausschuss den Bebauungsplan-Änderungen zu.

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.