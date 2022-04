Frohe Sanierungs-Botschaft: Ist die Mittenheimer Brücke heuer schon fertig?

Bürgerversammlung

Für Rathauschef Markus Böck war die Bürgerversammlung eine Premiere. Und da verkündete er auch gleich eine frohe Botschaft: Die Mittenheimer Brücke könnte heuer schon fertig werden.

Oberschleißheim – Die Premiere hatte sich verzögert. Seit 2020 ist Markus Böck (CSU) Bürgermeister von Oberschleißheim, seine erste Bürgerversammlung erlebte er allerdings erst jetzt. Schuld war, na klar, die Pandemie. Nun konnte er aber 100 Schleißheimer im Bürgerhaus begrüßen, der „guten Lüftungsanlage“ sei dank. Ein kleiner Scherz, dann wurde es ernst. „Wir haben sehr viel vor in den kommenden Jahren, um den Ort schöner zu machen“, betonte Böck. „Dafür müssen wir aber erstmals seit 30 Jahren einen Kredit aufnehmen.“ Und zwar rund 7,4 Millionen Euro.

Der Haushalt 2022 sei eine sehr schwere Geburt gewesen. Einige Projekte musste die Gemeinde gar streichen, etwa die Fahrzeuge für die Feuerwehr, die Lüftungsanlagen für die Schulen oder die Renovierung des roten Schulhauses in der Parksiedlung. (wir berichteten). Investieren wird die Gemeinde 2,3 Millionen Euro in Straßen und Radwege, 1,6 Millionen in die „Soziale Stadt“, hierzu zählen der Kirchenplatz , Bahnhofsvorplatz und Marktplatz, in das Schulwesen 1,7 Millionen Euro, eine Million in Sportanlagen und eine Million in die Sanierung der Mittenheimer Brücke. Die, so sagte Böck, werde vielleicht schon in diesem Jahr fertig. Ursprünglich waren die Bauarbeiten bis August 2023 angesetzt.

Das dringend benötigte Kinderhaus soll im September 2024 fertig sein, das kommunale Wohnbauvorhaben am Frauenfeld mit elf Wohnungen für Gemeinde-Mitarbeiter Ende 2023. Am Stutenanger entstehen in den kommenden Jahren 80 Wohnungen, am Kreuzanger 220 und in Mittenheim 355. Viele neue Bürger also. Laut Böck wächst die Gemeinde von 12 800 Einwohnern um gut zehn Prozent. Auch die Kinder im Ort werden folglich immer mehr. Für die nimmt die Gemeinde Geld in die Hand. Im Garten des Hallenbades stellt sie Container auf, in die ab September vier Kinderkrippen- und eine Kindergartengruppe einziehen. Damit allerdings auch wieder Geld aufs kommunale Konto fließt, seien der „One Health & Technology Campus“ südlich der B 471 und seine Gewerbesteuern wichtig. Bis der realisiert ist, dauere es aber noch einige Jahre.

+ Die Bürgermedaille bekam Georg Kalmer (l.) von Bürgermeister Markus Böck verliehen. Er war 1985 mit Peter Benthues der (Neu-)Gründer des Kranken- und Altenpflegevereins (KAP), seither ist er dessen Vorsitzender. Er konzipierte die Hilfsangebote des Vereins ebenso für die Demenzhilfe. Die Gemeinde wurde dafür als „Demenzfreundliche Kommune“ ausgezeichnet © Dieter Michalek

Stefan Schraut, Leiter der Polizeiinspektion 48, versicherte den Oberschleißheimern, dass sie „in einer extrem sicheren Gemeinde, mit ganz wenigen Straftaten und Unfällen leben“.

Dann waren die Bürger mit ihren Fragen dran: Die Familie Bauer wollte wissen, was mit dem Kinderpark im ehemaligen HPCA-Gebäude passiert, wenn das für das Kinderhaus weggerissen wird. „Wir suchen nach einer Lösung“, sagte Böck, „haben aber noch keine.“ Alexander von Obert bemängelte, dass an der Ringstraße Wohnungen für 50 Menschen und eine neue Kita geplant seien, aber es gebe jetzt schon viel zu wenig Parkplätze. „Wir prüfen das, jeder muss die entsprechenden Stellplätze nachweisen“, versicherte Böck. Iris Imminger regte an, die Mittenheimer Brücke für immer gesperrt zu lassen, „seither haben wir viel weniger Durchgangs- und Schleichverkehr“. Sie sei wohl eine der wenigen, die sich über die Baustelle und den Dauerstau wegen der Brücke freue, sagte der Bürgermeister. Gloria Streib kritisierte, dass in den Ausführungen von Böck das Thema Klimaschutz oder Förderung des Radverkehrs nicht vorgekommen sei. „Ein Klimaschutzkonzept fehlt für den ganzen Ort.“ Böck stimmte ihr zu: „Beim Klimaschutz müssen wir dringend handeln – aber wir müssen angesichts klammer Kassen jetzt Prioritäten setzen.“

