Gaby Hohenberger erhält Kulturpreis

Gaby Hohenberger (58) ist Kulturpreisträgerin der Gemeinde Oberschleißheim. Bei der Bürgerversammlung hat Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) die Leiterin des Oberschleißheimer Kulturteams ausgezeichnet.

Oberschleißheim – Da sei im Grunde keine so große Überlegung nötig gewesen, sagte Kuchlbauer. Hohenberger ist nicht nur Chefin des Kulturteams. Vor zwei Jahrzehnten gründete die zwischenzeitlich auf eigenes Betreiben zur Kulturmanagerin ausgebildete Hohenberger das Kulturprogramm der Gemeinde, für das sie ab der ersten Minute verantwortlich zeichnete. Erst im April hatte Kuchlbauer zum Jubiläum gratuliert.

Große Vielfalt, bekannte Namen

Quasi aus dem Nichts habe Hohenberger ein anspruchsvolles, qualitativ hochwertiges Kulturprogramm mit Lesungen, Theater, Kabarett, Konzerten und so mancher Überraschung auf die Beine gestellt. Den Veranstaltungskalender schmückten seitdem Namen prominenter Künstler wie Dieter Hildebrandt, Gerhard Polt, Sigi Schwab, Udo Wachtveitl oder Dauergast Django Asül.

„Bei zehn Veranstaltungen pro Jahr war für jeden etwas dabei“, pries Kuchlbauer ihr Gespür für Talente. Nach wie vor gilt ihr Augenmerk begabten, unbekannten Künstlern aus der Region. Dem ein oder anderen verhalf ein Gastspiel im Rahmen des Kulturprogramms zu beachtlicher Bekanntheit. Als etwa Urban Priol nach Oberschleißheim kam, kannte ihn kaum jemand. Inzwischen zählt der Kabarettist zu den bekannten TV-Gesichtern.

Bei der Jubiläumsfeier im Frühjahr erzählte Hohenberger, die als Kommunalpolitikerin die Grünen im Gemeinderat vertritt und bei den Wahlen vor vier Jahren als Bürgermeisterkandidatin gegen Kuchlbauer antrat, dass sie Wert darauf legt, die Gastronomie vor Ort mit Veranstaltungen zu unterstützen. Für Konzerte oder Theater lädt sie schon mal in den „Kurfürst“ oder ins „Phönix“ ein. „Das gemeinsame Erleben von Kultur führt Menschen unterschiedlicher Herkunft und verschiedenen Alters zusammen“, sagte Hohenberger bei der Auszeichnung: „Kultur ist ein wichtiger Anker für den Zusammenhalt einer Gemeinde.“

„Das Budget könnte größer sein“

In ihrer Tätigkeit geht Hohenberger vollends auf. Die feierliche Würdigung trübte allenfalls ein klitzekleiner Wermutstropfen: „Das Budget könnte größer sein“, befand Hohenberger, die unter Ziegler mit umgerechnet 25 000 Euro loslegte. Inzwischen stünden ihr 57 000 Euro zur Verfügung, verriet sie im Frühjahr: „Wir kommen gerade so hin.“ Ein wenig mehr, das wäre toll: Mehr Euros, das hieße mehr Kultur in Oberschleißheim. Eine Unterstützerin bei der Gründung des Kulturprogramms fand Hohenberger in Alt-Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler (SPD). Im Kulturteam half Verena Huber in den Anfangsjahren. Seit fast zehn Jahren hat sie in Margit Edlhuber eine wertvolle Mitstreiterin. ANDREAS SACHSE