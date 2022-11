Leben in Schleißheim wird noch teurer: Gemeinde hebt Gebühren für Wasser und Abfall an

Von: Andreas Sachse

Der Kubikmeter Wasser wird in Schleißheim teurer. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Gemeinde Oberschleißheim hebt ab 1. Januar 2023 die Gebühren für Wasser und Abfall an. Das spült rund 1,5 Millionen Euro in die Kasse.

Oberschleißheim – Für Wasser und Abfall müssen die Oberschleißheimer kommendes Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde gleicht Defizite aus, will Einwohner aber nicht über Gebühr belasten. Die Teuerung kommt allerdings zur Unzeit.

Während Strom- und Gaspreise im ganzen Land durch die Decke gehen, hätte man in Oberschleißheim am liebsten noch für ein, zwei Jahre die Gebühren auf dem aktuellen Stand belassen. Geht aber nicht, ließ die für Gebührenkalkulation zuständige Rathaus-Mitarbeiterin die Fraktionen wissen. Um dem ohnehin angeschlagenen Haushalt eine weitere Schieflage zu ersparen, müssen die Gebühren für Frisch- und Schmutzwasser und für Abfall rauf.

Preiserhöhung ab 1. Januar

Mit ihren Kalkulationen für 2023 war die Gemeinde durchaus um Fingerspitzengefühl bemüht, wie am Beispiel der Gebühren für Frischwasser abzulesen ist. Für einen Kubikmeter Leitungswasser fallen kommendes Jahr 1,53 Euro an. Das bedeutet eine Teuerung um 30 Prozent. Um in den zurückliegenden Jahren aufgelaufene Defizite auszugleichen, hätten die Beiträge nach Rathausangaben allerdings sogar auf 2,21 Euro/m³ erhöht werden müssen, was einem Plus von 87 Prozent entspräche. Allein die für 2023 zu erwartenden Defizite hätten die Gebühren auf 1,73 Euro steigen lassen. Die zusätzliche Belastung wolle man den Oberschleißheimern in den gegenwärtig schwierigen Zeiten jedoch ersparen.

Der Gemeinderat schloss sich dem Vorschlag der Verwaltung an, die notwendige Preissteigerung auf mehrere Jahre zu verteilen. Ab 1. Januar 2023 sind daher 1,53 Euro pro Kubikmeter Wasser festgeschrieben. Damit könne man sich im interkommunalen Vergleich durchaus sehen lassen, teilte die Verwaltung mit. In Dachau, Freising oder München zahlen die Leute bis zu 1,65 Euro/m³.

Gemeinde nimmt 1,5 Millionen ein

Ähnlich verhält es sich bei Abwasser. Die Gebühren waren zuletzt 2015 auf seinerzeit 2,10 Euro/m³ erhöht worden. Damit war man die nachfolgenden Jahre ausgekommen. Der seither unangetastet gebliebene Beitragssatz für Schmutzwasser müsse kommendes Jahr jedoch um 16 Prozent auf 2,43 Euro/m³ angehoben werden.

Besonders teuer kommt die Oberschleißheimer der eigene Abfall. Ein Anstieg um bis zu 50 Prozent droht tiefe Löcher in den Haushalt so mancher Familie zu reißen. Das gilt aber nur für 70 Liter-Windelsäcke, die künftig 3 statt 2 Euro kosten werden. Gängige Behältnisse, wie Mülltonnen zwischen 80 und 240 Litern Inhalt, 1100 Liter-Großbehälter sowie Müllsäcke zu 120 Liter, verteuern sich um 11 bis 20 Prozent. Mit den neu kalkulierten Gebühren für Abfall und Wasser nimmt die Gemeinde knapp 1,5 Millionen Euro ein.

