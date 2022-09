Genuss und Geselligkeit: Remonte Bräu feiert Brauereifest

Von: Andreas Sachse

O’zapft ist! Drei Schläge benötigte die Bayerische Bierkönigin Sandra Jäger, dann Floss das Bier aus dem Holzfass. Sehr zur Freute von Remonte-Vorstand Florian Trost (r.) und den anderen Gästen. © gerald förtsch

Mit Bier vom Fass und bayerischen Schmankerln feierte Remonte Bräu sein Brauereifest in Oberschleißheim.

Oberschleißheim – Oans, zwoa, drei – o’zapft is! Mit dem alljährlich im Spätsommer veranstalteten Brauereifest hat die Remonte-Brauerei eine eigene Tradition zu etabliert. Seit der Gründung der Genossenschaft 2018 sticht die bayerische Bierkönigin stets das erste Fass an. Auch heuer bewies Ihre Majestät einen vertrauten Umgang mit der Materie. Drei Schläge nämlich hätte es gar nicht gebraucht. Der zweite Hieb von Bierkönigin Sarah Jäger war bloß a bissl lätschert geraten. Die Schürze jedenfalls, mit der die Oberpfälzerin ihre Tracht zu schützen suchte, blieb trocken. „Lasst as g’scheit kracha“, forderte Bürgermeister Markus Böck (CSU) die Gäste im Bürgerhaus auf – und das Blasorchester Oberschleißheim eröffnete das spätsommerliche Brauereifest mit dem Karl Ludwig-Marsch.

Ein geselliges Fest feierte die Brauerei im Oberschleißheimer Bürgerhaus. Die Gäste ließen sich bayerische Schmankerl wie Schweinebraten und Fleischpflanzerl schmecken – und natürlich die ein oder andere Halbe Remonte-Bier. © Gerald Förtsch

Feier im Trockenen

Ungünstige Witterungsbedingungen ließen den Veranstalter ins Trockene ausweichen. Draußen auf dem Bürgerplatz hätten sich Familien mit Kindern eigentlich mit Biertragl-Klettern und einem Bobby-Car-Parcours erfreuen sollen. Vorsichtshalber verzichtete man auf dieses Vergnügen. Der Feuerwehr schien die Kletterei auf übereinandergestapelten Bierkästen bei drohendem Regen zu gefährlich. „Wir haben jedes Jahr Glück gehabt mit dem Wetter“, erinnerte Remonte-Voritzender Florian Trost. „Heuer wird’s auch so gehen“, erwiderte Thomas Haselbeck, der mit Sandra Kunstwadl und Trost den Vorsitz der Brauerei innehat.

Gleich nach dem König Ludwig-Marsch der Blaskapelle eröffnete der festliche Einzug aus Oberschleißheimer Prominenz, dem Remonte-Vorstand und Bierkönigin Sarah Jäger das Bierfest. Nachmittags sorgte die Schmankerlgarde der Narhalla für Unterhaltung. Am Abend spielten die Schleißheimer Lokalmatadoren von „FunkVerkehr“ auf. Die Jugendfreizeitstätte „Planet O“ sorgte für Kaffee und Kuchen.

Eine neue Tradition

Beim Fest sammelte die Brauerei auch Spenden für die Familie von Moritz W., der im August bei einem Unfall starb. © Gerald Förtsch

Innerhalb weniger Jahre nur ist es dem als genossenschaftliches Bürgerprojekt gestarteten Remonte Bräu gelungen, sich in Oberschleißheim zu etablieren. Remonte ist bewusst als Genossenschaft gegründet worden. Den Gründervätern war es nicht aufs Bier allein angekommen. Werte wie Qualität, Genuss, Geselligkeit und Tradition sollten einen hohen Stand einnehmen.

Und Geselligkeit war beim Brauereifest gegeben. Unmittelbar nach dem Anstich durch die Bierkönigin erinnerte Aufsichtsratschef Andreas Preißer an die Vorgaben aus 2018: Das jährliche Brauereifest möge Grundstein einer Remonte-Tradition in Oberschleißheim sein.

