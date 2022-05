Gestiegene Kosten und weniger Bedarf: Doch keine Kita-Container für Oberschleißheim

Von: Andreas Sachse

In Schleißheim werden offenbar genug Kita-Plätze frei. (Symboldbild) © Monika Skolimowska/dpa

Eigentlich wollte Oberschleißheim mit Containern für Entlastung bei der Kinderbetreuung sorgen. Jetzt hat die Gemeinde die Interimslösung verworfen.

Oberschleißheim – Die Gemeinde Oberschleißheim verabschiedet sich von Plänen, Kinder übergangsweise in Containern zu betreuen. Die in Folge des Ukraine-Kriegs explodierten Baukosten auf der einen Seite und der sinkende Bedarf an Betreuungsplätzen auf der anderen Seite veranlassten die Fraktionen, mehrheitlich zurückzurudern. Die in nicht-öffentlicher Sitzung gefasste Entscheidung überrascht gewaltig.

Noch im Vorjahr gingen der Gemeinde 120 Plätze in Kindergarten und Krippe ab. Bürgermeister Markus Böck (CSU) erwartete darüber hinaus einen Zuzug von wenigstens zehn Prozent der Bevölkerung, darunter mehrere Hundert Kinder.



Mietkosten verdoppeln sich

Nach Ablauf der für die Sonder-Sitzung vereinbarten Stillhaltefrist wandte sich das Rathaus dieser Tage an die Öffentlichkeit. Die auf der Wiese hinter dem Hallenbad vorgesehenen Container sollen der prognostizierten Betreuungskrise als Interimslösung begegnen. Heuer ab Herbst wird das benachbarte „Mäusenest“ um vier Krippen-Gruppen und eine Kindergarten-Gruppe verstärkt. Auf dem Gelände des früheren HPCA-Kindergarten an der Prof.-Otto-Hupp-Straße soll im September 2024 ein zunächst sechsgruppiges Kinderhaus die Pforten öffnen. Die in Modulbauweise konzipierte Anlage kann jederzeit erweitert werden. Bürgermeister Böck kalkuliert mit 6,5 Millionen Euro, staatliche Zuschüsse nicht eingerechnet.



Einigermaßen zuversichtlich bereitete man im Vorjahr den Weg, die sich zuspitzende Lage in der Kinderbetreuung mit Containern zu entschärfen. Der Gemeinde fehlte es an Betreuungsplätzen. Dass sich die Situation binnen Jahresfrist nahezu umkehrte, wirft Fragen auf in Oberschleißheim. Zumal die Gemeinde mit dem bei jeder Gelegenheit beschworenen Mangel an Erziehern und Betreuungsplätzen kein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis beansprucht. Baukosten sind nicht zuletzt wegen dem Ukraine-Krieg explodiert. Für die Container müsste das Rathaus 1,7 Millionen Euro hinblättern, heißt es. Bei einer Teuerungsrate von 20 auf 40 Euro pro Quadratmeter Miete für die Container darf man verdoppelte Baukosten annehmen. Ob das auch für das Kinderhaus auf dem HPCA-Gelände gilt, ist unklar. Aus dem Rathaus allerdings ist zu vernehmen, dass Baukosten sich nahezu regelmäßig verdoppelt hätten.



„In Kitas werden dadurch Plätze frei.“

Neben den erhöhten Baukosten ließ der überraschend gegenläufige Trend auf dem Kinderbetreuungssektor die Schleißheimer Gemeinderäte die Interimslösung beerdigen. Da der Bedarf an Kita-Plätzen gesunken sei, geht Rathaus-Sprecherin Doris Rohe davon aus, „dass Teile der Container-Anlage leer stehen würden“. Auf der anderen Seite sollen überdurchschnittlich viele Plätze in Kita & Co frei werden, da das ein oder andere Kind wegen der Pandemie länger im Kindergarten geblieben wäre, um hernach gleich in die Schule zu wechseln.



Ebenso überraschend scheint, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen, vor allem für dreijährige Kinder, ab September 2022 zurückgeht. Laut Rathaussprecherin Rohe liegt das daran, dass mehr Erzieherinnen als erwartet früher aus der Elternzeit zurückkehren. Für mehr Kinder als sonst beginnt im Herbst zudem die Schulzeit. „In Kitas werden dadurch Plätze frei.“

