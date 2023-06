Gewerbegebiet auf ehemaligem Munitionslager? „Da stimme ich nie zu“

Von: Bert Brosch

Schön grün und schrecklich viele Altlasten: Als Gewerbestandort kommt das alte Munitionsdepot zwischen dem Mallertshofer und Hollerner See nicht in Frage. © bb

Wo Patronen gelagert wurden, sollen sich Firmen ansiedeln: Das schwebt zumindest der Schleißheimer ÖDP vor. Sie wollte aus einem Ex-Munitionslager ein Gewerbegebiet machen. Daraus wird nicht‘s

Oberschleißheim – Geld ist knapp in Oberschleißheim, Einnahmen müssen her: Seit Jahren ist die Gemeinde daher auf der Suche nach möglichen Gewerbestandorten. ÖDP-Gemeinderat Sebastian Riedelbauch schlug nun das Gelände des ehemaligen Munitionsdepots zwischen Oberschleißheim und Eching vor. Unterstützer fand er für diese Idee keine.

Riedelbauch bat darum, die Verwaltung zu beauftragen, Kontakt mit dem Grundstückseigentümer des alten Munitionsdepots herzustellen. Dieses Depot für Munition der beiden Weltkriege liegt mitten im Wald, im nordöstlichsten Zipfel von Oberschleißheim an der St 2053, zwischen dem Mallertshofer und Hollerner See. „Dieses alte Munitionsdepot wird kaum mehr wirtschaftlich genutzt. Die Flächen dort sind aber immer noch versiegelt und für die Nutzung von Gewerbe potenziell interessant“, sagte Riedelbauch.

Lieber dort als auf der grünen Wiese

Um eine Nutzung für Gewerbe zu ermöglichen, sollten die Rahmenbedingungen mit der Eigentümerin, dem Gemeinderat und dem Landratsamt abgeklärt werden. „Hierzu wäre der erste Schritt die Besichtigung des Areals, um uns einen Eindruck zu verschaffen, ob wir uns dort Gewerbe vorstellen können“, sagte Riedelbauch. Statt Gewerbegebiete auf der grünen Wiese auszuweisen, wäre die Reaktivierung von bereits versiegelten Flächen sinnvoll.

Von Bürgermeister Markus Böck (CSU) kam ein klares „Nein“. Bevor Riedelbauch so einen Antrag in den Gemeinderat einbringe, hätte er ein Gespräch mit dem verantwortlichen Heideflächenverein führen müssen. „Es gibt klare und eindeutige Hinderungsgründe, die gegen ein Gewerbegebiet dort sprechen“, sagte Böck. Casimir Katz (FDP) ergänzte, die Garchinger Heide und das Mallertshofener Holz seien ein großes Naturschutzgebiet, „da verbietet sich ein Gewerbegebiet von selbst. Allein die Prüfung dieses Standorts durch die Verwaltung würde sehr viel Zeit und Geld kosten“, so Katz.

„Die Kosten sind gar nicht abschätzbar“

Florian Spirkl (SPD) bemerkte, dass vom ehemaligen Munitionsdepot nur noch „ganz wenige Stellen tatsächlich versiegelt sind, der Rest ist unfassbar viel Grün“. Doch rund um das Areal gebe es nach wie vor s viele Munitions-Altlasten, „das ist unglaublich aufwendig und teuer, da stimme ich nie zu – nicht einmal einer Prüfung“. Das sah Peter Benthues (CSU) ebenso. „Ein so lange genutztes Munitionsdepot ist ein sehr großes Risiko, die Kosten, um das nutzbar zu machen für Gewerbe, sind gar nicht abschätzbar“, sagte Benthues.

Johann Negele (FW) gab zu bedenken, dass auf dem gesamten Gelände überhaupt nur der Heideflächenverein die Möglichkeit habe, so etwas zu prüfen. „Und die setzen voll auf Natur und Naturschutz.“ Böck sagte abschließend, eine Kampfmittelüberprüfung oder -beseitigung, das sei vom Aufwand her schon etwas ganz anderes als eine normale Bodenentsorgung, daher lehne er den Antrag ab.

Riedelbauch versuchte, seinen Antrag dahingehend zu retten, dass es ja keineswegs produzierendes Gewerbe sein müsse. „Ich kann mir da auch gut ein Rechenzentrum oder die Post Bank vorstellen.“ Doch auch das half nicht, der übrige Gemeinderat verwarf seine Idee mit 23:1 Stimmen.

