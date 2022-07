Grundschule in der Parksiedlung: Sanierung deckt immer mehr Mängel auf - Kosten steigen

Von: Andreas Sachse

Die Grundschule in der Parksiedlung in Oberschleißheim wird saniert. (Archivbild) © Dieter Michalek

Die Sanierung der Grundschule in der Parksiedlung hat immer weitere Mängel zutage gefördert. Für die Gemeinde bedeutet das: Mehrkosten.

Oberschleißheim – Der Zustand der Grundschule in der Parksiedlung in Oberschleißheim war deutlich dramatischer, als eingangs der laufenden Sanierung erwartet wurde. Von seit Jahren bestehenden, erheblichen Mängeln ist die Rede. Sicherheitsvorgaben seien nicht berücksichtigt worden. Um die Mängel zu beseitigen, muss die Gemeinde Oberschleißheim nun 800 000 Euro mehr investieren, insgesamt rund 3,8 Millionen.



Die Liste der Mängel reicht vom Brandschutz über ungenügend sichere Flucht- und Rettungswege bis hin zum Blitzschutz. Kaum ein Bereich der Schule bleibt ausgespart. Selbst die Standsicherheit soll beeinträchtigt gewesen sein. Ob die Erbauer des 50 Jahre alten Gebäudes pfuschten oder ob der Zahn der Zeit an ihm nagte, ist nicht bekannt. Pfusch am Bau scheint zumindest eine Rolle gespielt zu haben.



Gemeinderat gibt zusätzliche Mittel frei

So führt das Rathaus gegenwärtig für teures Geld zu behebende Mängel etwa beim Ausbau der Brandschutzdecken in den 1990er Jahren „auf die Nichtbeachtung elementarer Sicherheitsvorschriften“ zurück. Im Außenbereich der Schule waren 168 Systeme zum Befestigen der Fassade – sogenannte Fassadenstützen – unzureichend gegen Feuer geschützt. Brandschutztüren erwiesen sich als unzulässig und mussten durch Rauchschutztüren ersetzt werden. Das Flachdach war einsturzgefährdet. Fliesen und Bodenbeläge in den Toiletten im Neuen Schulhaus waren asbestverseucht. Im alten Gebäude hätte der Rauchabzug im „Atrium“ bei einem Stromausfall gestreikt. Die Liste ist maßlos lang. Das Gros der Mängel fällt im Neuen Schulhaus an.



Massive Zuwächse an Baukosten seien von daher unvermeidbar gewesen, konstatierte Bürgermeister Markus Böck (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Fraktionen gaben die angeforderten Mittel anstandslos frei. Böck beklagte, von der Fülle an Sicherheitsmängeln schlichtweg überrascht worden zu sein. Drei Millionen Euro sind in die seit Jahren laufende Sanierung der Schule geflossen. Die zusätzlich benötigten 800.000 Euro stehen der Verwaltung als Puffer zur Verfügung. Zur Zeit wird noch an der Hochterrasse vor dem Lehrerzimmer gearbeitet. Das marode Wärmedämmverbundsystem der Südfassade muss zudem erneuert werden. Ob es bei den kalkulierten 3,8 Millionen Euro bleibt, ist somit unklar.

Um so mehr ist man im Rathaus überzeugt, Schülern der Parkschule nach Abschluss der Arbeiten eine schöne und moderne Lehranstalt anzubieten. Letztendlich ist es ja dem Zufall zu verdanken, dass die Gemeinde auf diese teils gravierenden Mängel aufmerksam geworden ist, bevor ein Unglück geschah. Der Sanierung sei Dank.

