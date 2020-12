Schulrektorin ist verzweifelt: „Mama-Taxis“ sorgen für Verkehrschaos und gefährden Kinder

Der Schulrektorin platzt der Kragen: Allmorgendlich verursachen „Mama-Taxis“ ein Verkehrschaos vor der Grundschule in Oberschleißheim. Die Gemeinde hofft die Lage mit Kurzzeit-Parken zu entschärfen.

Das Rathaus in Oberschleißheim ereilte jetzt ein „Hilferuf“.

in ereilte jetzt ein „Hilferuf“. Heike Frenzel , Rektorin der Grundschule in der Parksiedlung , weiß inzwischen nicht mehr weiter.

, Rektorin der , weiß inzwischen nicht mehr weiter. Zu viele „Mama-Taxis“ verursachen morgens jede Menge Chaos vor der Schule.

Oberschleißheim – Nach Ansicht der Grünen knickt das Rathaus vor uneinsichtigen Eltern ein. „Diejenigen, die die Situation verursachen, haben gewonnen“, sagt Helga Keller-Zenth. „Dabei wäre es bestimmt nicht verkehrt für die Gesundheit der Kinder, morgens ein paar Meter zu Fuß zu bewältigen.“ Vize-Fraktionschefin Ingrid Lindbüchl ahnt, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht einmal erreicht ist. Die Vorstellung, dass Mamas ihren Nachwuchs am liebsten noch die Treppe rauf bis ins Klassenzimmer chauffieren, empfindet sie „pädagogisch gesehen gruselig“.

Gespräche mit Eltern haben nichts gebracht

Das Schreiben von Rektorin Heike Frenzel deutet sie als Hilferuf. Vergeblich hatte sich die Schulrektorin bei unterschiedlichsten Gelegenheiten zahllose Male an Eltern gewandt. „Hat nix genutzt“, rekapituliert Lindbüchl. In Elternbriefen, im Elternbeirat, an Elternabenden: Immer wieder mühte sich Frenzel, Eltern auf das mit dem morgendlichen Chaos einhergehende Gefahrenpotenzial hinzuweisen. Wie lange mag es dauern, bis einem Kind etwas passiert?

Im vergangenen Schuljahr positionierte sie sogar den Hausmeister vor dem Eingangstor der Schule. Zur Wort ließen ihn die Mamas aber nicht kommen. „Er wurde dumm angeredet“. Die Maßnahme sei auf wenig Verständnis gestoßen. „Da geht´s drunter und drüber“, sagt Bürgermeister Markus Böck (CSU).

Gemeinde richtet Kurzzeit-Parkplätze ein

Dabei fehlt es nicht an geeigneten Stellplätzen, wie auf dem Bürgerparkplatz. Ein paar Meter zu laufen, sei aber wohl „keine Option für diese Personengruppe“, heißt es aus dem Rathaus. Im Wissen darum, das weder Polizei noch kommunale Verkehrsüberwachung über ausreichend Kapazitäten verfügen, entschied die Gemeinde, im Umfeld zur Schule mehrere Kurzzeit-Parkplätze für jeweils 15 Minuten auszuweisen, um die Situation zu entschärfen. Ingrid Lindbüchl hatte sich zuvor die Mühe gemacht, „Mama-Taxi“ mal zu googeln und war auf ein Phänomen gestoßen, das bundesweit für den ein oder anderen Aufschrei sorgt.

Überall sind Schulen zugeparkt, der Verkehr in angrenzenden Straßen wird behindert. In ihrer Not bat Rektorin Frenzel die Gemeinde um Gegenmaßnahmen. Zur Disposition stand ein umgehend mit Bußgeld belegtes Halteverbot. „Vielleicht trifft das ja den Nerv mancher Eltern.“ Parallel würde sie die Sache pädagogisch in Angriff nehmen wollen, Schüler zu motivieren, den Schulweg zu Fuß zu bewältigen.

Stefan Vohburger (FW) jedenfalls muss derweil an die Parabel von dem zahnlosen Tiger denken: Kurzzeit-Parker lösen das Problem nicht, mahnte der Fraktionssprecher. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.