Hier drückt Schleißheims Schuh: ÖDP benennt drängende Probleme

Von: Andreas Sachse

Teilen

Die Zukunft im Blick: Sebastian Riedelbauch (2.v.l.) und Karin Schuster (r.) sprachen mit den drei Teilnehmern auch über eine mögliche Autobahnausfahrt. d. michalek © Dieter Michalek

Eigentlich wollte die ÖDP Ideen für die Zukunft von Oberschleißheim erarbeiten. Wegen der mauen Beteiligung fokussierte man die drängendsten Probleme im Ort.

Oberschleißheim – Ein Brainstorming der ÖDP zur Zukunft der Gemeinde ist von den Oberschleißheimern nicht angenommen worden. Die Parteispitze zeigt sich zerknirscht, will an Gesprächsangeboten aber festhalten.

Das geringe Interesse traf die ÖDP besonders hart. Gerade in Oberschleißheim sehen sich die Ökodemokraten Systemen der Bürgerbeteiligung verpflichtet. Der Gemeinde fehle es an Geld, an ausreichend Gewerbe und an Flächen, bekannte Vize-Ortsvorsitzende Karin Schuster. „Umso mehr kommt es darauf an, dass wir innovative Ideen entwickeln und mit Nachdruck gegenüber den Behörden vertreten.“ Doch gerade mal drei Schleißheimer folgten der Einladung der ÖDP ins Bürgerhaus.

Frische Ideen, moderne Ansätze sind willkommen

Für Schuster und Gemeinderat Sebastian Riedelbauch aber kein Problem, sie reagierten postwendend. Statt zu resignieren oder auf Bürger zu schimpfen, die die dargebotene Chance, sich zu beteiligen, verstreichen haben lassen, ergänzten sie das ursprüngliche Konzept: Brainstorming Ja. In den Vordergrund aber rückte eine kritische Schau auf drängende Probleme. Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Umwelt. Wobei auf den ersten Blick nicht in die eigene Agenda passende Ideen als Bereicherung empfunden würden, wie Riedelbauch versicherte. Unterschleißheim ist bebaut, Oberschleißheim ist grün und kann dennoch nicht bebaut werden, lenkte Riedelbauch die Aufmerksamkeit der Gäste auf ein fatales Dilemma: Ein beachtlicher Teil der unbebauten Flächen in Gemeindehoheit sind als Schutzgebiet ausgewiesen.

Diesen Gedanken fortzusetzen, führt die ÖDP in eine unangenehme Kontroverse. Einen beachtlichen Teil ihrer Schaffenskraft konzentrierte die Ökopartei zuletzt auf eine Politik der Renaturierung. Anträge, den Schleißheimer Flughafen für Motorflugzeuge zu sperren, Landebahnen zu begrünen sowie die Ruderregatta aufzuforsten, hat der Gemeinderat im Winter zwar zurückgewiesen. Nach wie vor aber ist man bereit, um jeden Baum zu kämpfen. Begrünte Flächen also oder Stellplätze in neuen Wohnquartieren? In Erinnerung an die in „Realos“ und „Fundis“ zersplitterten Grünen der ersten Jahre sehen Riedelbauch und Schuster sich politischen Realitäten verbunden. Frische Ideen, moderne Ansätze seien willkommen, sagte Schuster: „Wir sind nicht die, die mit dem Jutesäckchen rumlaufen.“ In jedem Fall aber solle man für versiegelte Flächen einen Ausgleich schaffen.

Wo sollen Studenten schlafen?

Ein ums andere Mal sind es die kleinen Vorschläge, die einen weiterbringen, setzte Schuster den Gedankengang fort: Photovoltaik auf dem Balkon oder nach 23 Uhr die Heizung runterdrehen. Fortschritt sei auch durch kleine Ideen vorstellbar. Das sich durchaus lebhaft darstellende Gespräch mit ihren drei Gästen hätten die beiden Ökodemokraten endlos weiter führen können.

Zu Fragen nach der Entwicklung der Gemeinde hätte Riedelbauch gern ein paar Antworten zur Hand. „Wie viele neue Wohnungen verträgt der Ort?“ Seine Frage wüsste er gern vom Rathaus wahrgenommen. „Wir bauen in jedes Loch rein!“ Jeder verfügbare Flecken würde zugepflastert. Sicher, die Gemeinde, der ganze Münchner Norden, sucht händeringend nach Wohnraum. Am Beispiel Oberschleißheims aber würde offenbar, welche Schwierigkeiten es der Gemeinde bereitet, für Straßen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten zu sorgen. „4000 Studenten werden auf dem Campus erwartet.“ Wo sollen die alle schlafen, essen, ihre Freizeit verbringen?

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.