Im Galopp zur Genesung: Süddeutschlands modernste Pferdeklinik eröffnet

Von: Andreas Sachse

„Brennen für die Gesundheit der Tiere“: (v.l.) Dekan Reinhard Straubinger sowie die Tierärztinnen Antonia Troillet und Anna May mit Haflingerhengst Wendelstein. © gerald förtsch

Die neue Pferdeklinik in Oberschleißheim ist die modernste ihrer Art in Süddeutschland. Hier werden künftig jährlich 1200 Rösser behandelt.

Oberschleißheim – Gut fünf Jahre nach dem Spatenstich ist auf dem Schleißheimer LMU-Campus gestern die Pferdeklinik offiziell eröffnet worden. Eine große Delegation unter Führung von Wirtschaftsminister Markus Blume (CSU) begleitete die symbolische Schlüsselübergabe an LMU-Präsident Bernd Huber und Reinhard Straubinger, den Dekan der Tierärztlichen Fakultät.

Mit der Klinik für Pferde wächst der Campus an der Sonnenstraße zu einem europaweit einmaligen Standort für Wissenschaft, Forschung und Lehre in der Veterinärmedizin. Die Klinik ist die größte und modernste ihrer Art in Süddeutschland. Die für 39,5 Millionen Euro fertiggestellte Einrichtung gilt als identitätsstiftendes Herzstück der auf dem Campus entstehenden Tierärztlichen Fakultät der Ludwig Maximilians-Universität.

Seit mehreren Jahren treibt die LMU den Umzug von München nach Oberschleißheim voran. Auf dem Gelände im Englischen Garten wird parallel die Physik-Fakultät aufgebaut. Die Eröffnung der in Teilen schon vor einem Jahr in Betrieb genommenen Pferdeklinik bezeichnete LMU-Präsident Huber als „Meilenstein“. Durch modernstes veterinärmedizinisches Equipment sind die Voraussetzungen geschaffen, um auf 3600 Quadratmetern Nutzfläche jedes Jahr 800 Pferde stationär, weitere 400 Tiere ambulant behandeln zu können.

Bereit für tierische Patienten: Über das Jahr können rund 800 Pferde stationär hier behandelt werden. © Gerald Förtsch

Im Zentrum der Eröffnungsfeier stand gestern natürlich das Pferd. Minister Blume erfreute die Gäste mit einem halben Dutzend Analogien zum Thema. Über Kaiser Wilhelm Zwo etwa, der Autos als vorübergehende Erscheinung abtat („Ich glaube an das Pferd“). Aber im Ernst: Mit der Klinik für Pferde sei man an der LMU im Begriff, „die Exzellenz-Uni noch etwas exzellenter zu machen“. Die dafür nötigen, „exzellenten Rahmenbedingungen“ würden in Oberschleißheim geschaffen.

Nach der Vogelklinik 1992, der Klinik für Schweine- und Wiederkäuer, den Lehrstühlen für Lebensmittelwissenschaften und Tierernährung sowie der Erweiterung der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Zierfische wurde 2018 ein Zentralbau mit Hörsaal und Cafeteria in Betrieb genommen. Bis voraussichtlich 2029 folgen das Institut für Infektionsmedizin und Zoonosen, ein Neubau für Anatomie und Pathologie sowie Gebäude für vorklinische Einrichtungen mit Hörsälen, Mensa und Bibliothek. Der Freistaat kalkuliert mit weiteren 450 Millionen Euro.

Den Schlüssel zum Schmuckstück übergab Thomas Gruber vom Staatsministerium (r.) an Reinhard Straubinger. © Gerald Förtsch

1800 angehende Veterinärmediziner sind an der LMU um das Wohl der Pferde besorgt. Menschen, die, wie Dekan Straubinger sich ausdrückte, „für die Gesundheit der Tiere brennen“. Der Umzug von München nach Oberschleißheim ist dem ein oder anderen nicht leicht gefallen, erinnert die in der Pferdeklinik beschäftigte Anna May. Der moderne Bau auf dem Schleißheimer Campus aber würde für manchen Verlust entschädigen. Letztendlich aber seien es die Menschen, die die neue Klinik zu dem machen, was sie ist. Seit einem Jahr in Betrieb habe man bereits für 30 neugeborene Fohlen erfolgreich intensivmedizinisch gekämpft.

Gegen Ende der Veranstaltung trabte der „Wendelstein“ heran und stahl allen die Show. Der Haflinger Hengst umrundete die Festgesellschaft, stolz und in sich ruhend präsentierte er sich der Festgesellschaft für einen Schnappschuss.

