Isle of Summer-Festival: Polizei zieht Bilanz - 55 Anzeigen und eine Festnahme

Von: Laura Forster

Rund 6000 Besucher kamen nach Oberschleißheim. (Symbolfoto) © Imago Images

Das Isle of Summer-Festival hat am Samstag wieder in Oberschleißheim stattgefunden. 80 Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort und hatten einiges zu tun.

Oberschleißheim - Trotz des regnerischen Wetters haben am Samstag rund 6000 Besucher in Oberschleißheim am Munich Beach Resort beim Isle of Summer-Festival gefeiert. Die Polizei hat in ihrem Pressebericht Bilanz gezogen. Stattfand die Open-Air-Veranstaltung von 11 bis 1 Uhr, doch wetterbedingt verließen bereits gegen 21:30 Uhr viele Musikbegeisterte das Gelände. Daher musste die Polizei bis Veranstaltungsende den Verkehr regeln, so die Beamten.

80 Polizisten bei Isle of Summer-Festival im Einsatz

Während des Festivals waren bis zu 80 polizeiliche Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt wurden 56 Personen aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Zusätzlich zu den 55 Anzeigen nahmen die Beamten einen 26-Jährigen aus München wegen illegalen Handelns mit Amphetaminen fest.

Mehrere Verkehrsdelikte nach Festival in Oberschleißheim

Außerdem stellte die Polizei acht Verkehrsdelikte fest, darunter fielen vier Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsgesetz aufgrund Drogen- und Alkoholeinwirkung, drei Anzeigen aufgrund Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol, beziehungsweise berauschender Mittel und eine Anzeige aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die abschließende Sachbearbeitung der Drogendelikte hat das zuständige Kommissariat übernommen. Die Anzeigen der Verkehrsdelikte bearbeitet die Münchner Verkehrspolizei.