Jugendliche haben gute Chancen auf Lehrvertrag: Steigender Wert der Arbeitskraft

Von: Charlotte Borst

Packen schon kräftig mit an: die Schreiner-Group-Azubis Muhammed Ülger und Jamie Reheis mit Michael Limmer. © Gerald Förtsch

Die Unternehmen müssen erfindungsreich sein, um beim Rennen um die besten Nachwuchskräfte vorne zu bleiben. Das war das Fazit der Pressenkonferenz der Arbeitsagentur in den Räumen der Schreiner Group.

Landkreis – Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in der Stadt und im Landkreis München ist günstig für Ausbildungsplatzsuchende. Auf 100 Bewerber kamen im vergangenen Jahr rein rechnerisch 160 offen Ausbildungsstellen. Auf der anderen Seite konnten viele Unternehmen ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen.

Die Arbeitsagentur hat bei einer Pressekonferenz in den Räumen der Schreiner-Group in Oberschleißheim die aktuelle Situation auf dem bayerischen Ausbildungsmarkt vorgestellt. „Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist hoch“, sagte der Chef der Regionaldirektion Ralf Holtzwart bei der gemeinsamen Bilanz: „Unternehmen sichern sich ihren Fachkräftebedarf in erster Linie über eigene Auszubildende.“

Immer höherer Stellenwert

Auch bei der Schreiner-Group in Oberschleißheim bekommt die Ausbildung einen immer höheren Stellenwert. Das High-Tech-Unternehmen stellt Spezialetiketten her, zum Beispiel die Kennzeichen für E-Scooter, ebenso wie Autoplaketten oder Rubbel-Felder für Pin-Codes. Und auch die Schreiner-Group spürt den Fachkräftemangel: „Es war in diesem Jahr eine Herausforderung, genug neue Auszubildende zu finden“, sagt Unternehmer Roland Schreiner. Mit einem Speed-Dating-Tag, Plakaten an der S-Bahn und einer Aufkleber-Aktion hat es geklappt, doch alle 21 Ausbildungsplätze zu besetzen.

Überzeugt beim Speed-Dating

Mohammed und Jamie sind zwei der neuen Azubis. Sie lernen an der Siebdruckmaschine erste Produktionsschritte. Der 16-Jährige Jamie Reheis will Medientechnologe im Flexodruck werden. „Ich habe von meiner Oma über die Ausbildung erfahren. Sie arbeitet schon viele Jahre bei der Schreiner-Group“, erzählt er. Beim Speed-Dating vor den Sommerferien konnte der ehemalige Mittelschüler den Personalchef überzeugen. Im ersten Lehrjahr wird er nun in der Ausbildungswerkstatt auf die Aufgaben vorbereitet, die ihn im zweiten und dritten Lehrjahr erwarten, wenn im Produktionsprozess alles schnell und fehlerfrei laufen soll.

In 14 Ausbildungsberufen bildet die Schreiner-Group aktuell 50 Azubis aus. „Die Ausbildung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zukunftssicherung“, sagt Roland Schreiner. Über zehn Prozent der 1200 Mitarbeiter sind ehemalige Azubis. Auch die 20-jährige Sophia Fuchs hat schon ein Jobangebot erhalten: Die FOS-Absolventin steht am Ende ihrer Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation und wird übernommen. Sophia erzählt, dass sie über das Internet von der Ausbildung bei der Schreiner-Group erfahren habe.

Azubi-Plätze sollen verdoppelt werden

Noch besser an junge Leute herankommen, noch früher den Kontakt zu Schulen finden, heißt nun die Aufgabe für die Marketing- und die Personalabteilung. Denn die Schreiner-Group will die Zahl der Azubi-Plätze verdoppeln. „Seit die Herausforderungen des Fachkräftemangels immer klarer werden, haben wir uns zum Ziel gesetzt, künftig jährlich 50 Ausbildungsverträge abzuschließen“, sagt Roland Schreiner.

Auch andere Unternehmen setzen verstärkt auf Ausbildungsplätze: „Das Rennen um die besten Köpfe läuft längst“, sagt Ralf Holtzwart. Trotz der Herausforderungen, die durch den Krieg in der Ukraine und durch die Energiekrise bestehen, haben die bayerischen Unternehmen weitere 3289 Ausbildungsstellen gemeldet. Das sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 3,3 Prozent mehr. Die zwischenzeitliche Zurückhaltung während der Pandemie sei nicht mehr zu sehen.

16 000 Ausbildungsplätze unbesetzt

Doch offensichtlich braucht Bayern Wirtschaft mehr junge Leute: 16 000 Ausbildungsplätze sind im Freistaat noch unbesetzt. „Wer jetzt noch nichts hat, für den ist es noch nicht zu spät“, betont Holtzwart. Selbst im November könne man noch einsteigen. Mit Blick auf junge Leute mit Migrationshintergrund appelliert er an die Politik: „Jeder, der im Land ist, muss ausgebildet werden dürfen.“ Und besonderes Augenmerk gelte jenen 1000 Bewerbern, die einen Ausbildungsplatz suchen, aber noch unversorgt sind, sagt Holtzwart.

Hat die Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation durlaufen und eine Jobaussicht: Sophia Fuchs. © Gerald Förtsch

Bilanz zum Ausbildungsjahr: Die Arbeitsagentur gibt eine Pressekonferenz im Betrieb von Roland Schreiner (r.). © Gerald Förtsch