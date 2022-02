Keine Live-Sport-Übertragung: Wettannahmestelle zieht an Stutenanger

Von: Bert Brosch

Teilen

Eine Corona-Teststation ist derzeit in dem Geschäft am Stutenanger untergebracht. © Bert Brosch

Wo derzeit noch eine Corona-Teststation untergebracht ist, kann man künftig wetten: Eine Wettannahmestelle zieht an den Stutenanger in Oberschleißheim, Live-Sport gibt es dort aber nicht zu sehen.

Oberschleißheim – In ein ehemaliges Geschäft am Stutenanger, das im Moment eine Corona-Teststation beheimatet, zieht eine Wettannahmestelle ein. Die Ankündigung des Landratsamts, die zunächst negative Entscheidung des Bauausschusses zur Not zu überstimmen, führte zum Einlenken.

Im Juli 2021 hatte der Oberschleißheimer Bauausschuss das Ansinnen noch abgelehnt. Damals war man von einem Wettbüro fürs Live-Wetten ausgegangen. Der Kunde bleibt hierbei bis zum Ergebnis im Büro, damit dient die Nutzung – anders als bei Wettannahmestellen – überwiegend der kommerziellen Unterhaltung.

Keine Sportereignisse live übertragen

Der Betreiber hat seinen Antrag nun nachgebessert und mitgeteilt, dass die Kunden die Annahmestelle nur zur Abgabe und Bearbeitung ihres Wettscheins nutzen. Eine Bewirtung finde nicht statt. Zur digitalen Eingabe von Wetteinsätzen stehen demnach Terminals zur Verfügung. Anders als in Wettbüros werde man aber keine Sportereignisse live übertragen – und somit auch keine Live-Quoten oder -Wetten anbieten.

Den Stutenanger dominieren Wohngebäude, lediglich in der Hausnummer 6 sind im Erdgeschoss Gewerbeflächen untergebracht. Überwiegend handelt es sich dabei, so teilt das Landratsamt mit, um Läden sowie ein Lokal „mit gebietsversorgender Funktion“. Bei der nun beantragten Nutzung handele es sich nicht um eine Vergnügungsstätte, sondern um einen „sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieb“. Laut Bayrischem Verwaltungsgerichtshof sei das maßgebliche Kriterium zur Abgrenzung einer Wettannahmestelle von einem als Vergnügungsstätte zu qualifizierenden Wettbüro die Vermittlung von Live-Wetten. Daher teilte das Landratsamt der Gemeinde mit, dass durch die zwischenzeitlichen Änderungen eine Ablehnung des Antrags nicht mehr möglich sei.

„Die in München sehen das eben anders“

Bauamtsleiterin Christiane Kmoch erklärte, dass dem Landratsamt bekannt sei, dass es vor Ort aus Sicht der Gemeinde zu wenig Stellplätze für so einen Betrieb gebe. „Aber die sagen, die Stellplatzsatzung von 1971 ist dort nach wie vor gültig und demnach genügen zwei Stellplätze.“ Das Problem: Diese seien aber immer vollgeparkt, weil es in dem großen Wohngebiet insgesamt zu wenig Parkplätze gebe.

Bürgermeister Markus Böck (CSU) bedauerte die Entscheidung des Landratsamtes. „Wir waren gegen den Betrieb, vor allem wegen der fehlenden Stellplätzen, aber die in München sehen das eben anders und so müssen wir unseren Entschluss aufheben.“ Florian Spirkl (SPD) sieht in der Wettannahmestelle eh kein Problem. „Wenn die keine Live-Wetten mehr machen und keine Live-Übertragung, dann verweilt dort ja keiner und unsere ursprüngliche Befürchtung gibt es nicht mehr.“ Stefan Vohburger (FW) fügte an, dass die Gemeinde doch froh sei, wenn sich dort wieder Gewerbe ansiedele. „Wenn wir uns mit den Stellplätzen auf stur stellen, kommt da nie wieder einer rein.“ So beschloss der Bauausschuss einstimmig die Umwandlung in eine Wettannahmestelle.

Weitere Nachrichten aus Oberschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.