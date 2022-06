Kinderbetreuung: Großtagespflege geht wohl im Herbst in Betrieb

Von: Andreas Sachse

67 Kinder warten in Schleißheim auf einen Platz in einer Krippe oder in einem Kindergarten. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Es bahnt sich Entlastung an bei der Kinderbetreuung in Oberschleißheim. Im Herbst soll eine Großtagespflege öffnen. Ein weiteres Projekt steht in den Startlöchern.

Oberschleißheim – Im Herbst soll in Oberschleißheim eine Großtagespflege in Betrieb gehen. Die von der Nachbarschaftshilfe (NBH) „Am Michaelianger“ unterhaltene Einrichtung bietet acht Kindern Platz. Die Gemeinde trägt Kosten für Umbau und Ausstattung und hofft, über Projekte wie diese die Notlage in der Kinderbetreuung abzuwenden. Ein zweites Tagespflegeprojekt steht in den Startlöchern. Der vom Rathaus namentlich nicht genannte Träger ist wohl in der Lage, ausreichend Betreuer zu stellen. Es fehlt an geeigneten Räumen. Ein in Aussicht stehendes Objekt ist kurzfristig anderweitig vermietet worden (wir berichteten).

Die von NBH angebotene Großtagespflege Am Michaelianger soll am 1. September, spätestens im Oktober, öffnen. Die zuvor als Wohnung genutzten Räumen werden bis dahin zweckdienlich eingerichtet. Größere Baumaßnahmen sind laut Gemeinde nicht notwendig. Die Räume liegen in der ersten Etage. Im Erdgeschoss lebt die Eigentümerin des Hauses. Ob es einen Zugang zum Garten gibt, ist nicht bekannt. Die Gemeinde will sicher stellen, dass den Kindern zumindest die Möglichkeit geboten ist, Zeit auf einem Spielplatz in der Nähe zu verbringen.



67 Kinder auf gemeindlichen Wartelisten

Nach Informationen der Fachberatung Kindertagespflege wird eine Gruppe von acht Kindern von zwei „Tagespflegepersonen“ betreut. Ist eine staatlich anerkannte Erzieherin darunter, dürfen bis zu zehn Kinder versorgt werden. Über die Aufnahme in der Gruppe entscheidet die NBH selbst. Gegenwärtig warten 43 Kinder in Oberschleißheim auf einen Platz in der Krippe, 24 auf einen Kindergartenplatz. Von den Krippenkindern haben 31 einen Rechtsanspruch im laufenden Jahr. Auf der Kindergartenliste sind es zehn.



Den Beschluss, etwa 85 Kinder übergangsweise in Containern zu betreuen, beerdigte der Gemeinderat dieser Tage. Die am Hallenbad vorgesehene Interimslösung ist dem Rathaus zu teuer. Gleiches gilt für den Vorschlag der ÖDP, das von der NBH-Mittagsbetreuung belegte Haus am Hallenbad bis zur Einweihung des neuen Kinderhauses als Krippe zu nutzen. Das Gebäude soll dem das Kinderhaus weichen.



„Zu wenig Betreuer“

ÖDP und FW werfen der Gemeinde mangelnde Flexibilität vor. FW-Sprecher Stefan Vohburger empfahl dem Rathaus, die Zahl benötigter Plätze in Kindergarten oder Krippe in den Familien abzufragen. Nach Ansicht von Ingrid Lindbüchl (Grüne) soll die Gemeinde ihre Bemühungen bei der Suche nach Betreuern intensivieren. Denn genau hier hakt’s. Nach Rathaus-Angaben fehlt es in Oberschleißheim nicht an Platz für Kindergarten & Co. „Es gibt zu wenig Betreuer“, sagte Bauamtsleiterin Christiane Kmoch. Im Frühjahr sind die Arbeiten am kommunalen Bauprojekt „Am Frauenfeld“ gestartet. Hier könnte auch Betreuungspersonal unterkommen. Wie zu hören ist, soll die Vergabe einer ersten, gemeindeeigenen Wohnung Thema des nicht-öffentlichen Teils des Gemeinderats gewesen sein.

