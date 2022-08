Kinderhaus steht auf der Kippe - Wird bestehende Kita trotzdem abgerissen?

An einem neuen Kinderhaus führt in Oberschleißheim grundsätzlich kein Weg vorbei. (Symbolbild) © dpa

Die Finanzierung des neuen Kinderhauses in Oberschleißheim ist ungewiss. Grüne und FW wollen daher zur Not den Abriss der Kita auf dem Hallenbad-Gelände verhindern.

Oberschleißheim – Die Zukunft des geplanten Kinderhauses in Oberschleißheim steht auf der Kippe. Das bisher als Kindertagesstätte genutzte Gebäude am Hallenbad ist zwar zum Abriss ausgeschrieben, die Finanzierung für den neubau ist allerdings geplatzt. Teile der Grünen und der Freien Wähler (FW) im Gemeinderat taten sich schwer, den Beschluss mitzutragen.

Die Fraktionssprecher der Grünen und der FW, Fritz-Gerrit Kropp und Stefan Vohburger, sehen keinen Sinn darin, die frühere Tagesstätte abzureißen, solange die Gemeinde nicht über ausreichend Mittel für den Neubau verfügt. Sie schlugen daher einen Kompromiss vor: Man könnte den Abriss zunächst einmal ausschreiben, das hätte gleich mehrere Vorteile. So könnte man, argumentierte Kropp, vermeiden, durch Untätigkeit wertvolle Zeit zu verlieren. Denn bis September 2024 soll das dringend benötigte Kinderhaus ja seine Pforten öffnen. „Außerdem erfahren wir so frühzeitig“, sagte Kropp, „ob uns durch Schadstoffe bei einem Abriss des Gebäudes zusätzliche Kosten entstehen.“

An einem neuen Kinderhaus führt in Oberschleißheim grundsätzlich kein Weg vorbei. Die frühere Tagesstätte des Heilpädagogischen Centrums Augustinum (HPCA) am Hallenbad soll abgerissen und durch ein Kinderhaus für sechs Gruppen ersetzt werden, das bei Bedarf auch zehn Gruppen aufnehmen könnte. Die zuletzt ansässige Mittagsbetreuung der Nachbarschaftshilfe zieht dieser Tage, wie vorgesehen, in die Grundschule Parksiedlung um.

Kosten für Neubau explodieren

Doch auf einmal fehlt der Gemeinde das nötige Geld für einen Neubau; die Kosten explodieren. Statt der im Haushalt vorgesehenen 7 Millionen Euro soll das Kinderhaus mittlerweile 11,7 Millionen Euro kosten. Seit der Greensill-Pleite, wegen der Pandemie und in Folge des Ukraine-Kriegs fliegen den Planern sämtliche Kalkulationen um die Ohren. Wie das Rathaus den Fraktionen Ende Juni mitteilte, kann die Gemeinde trotz staatlicher Zuschüsse und einem Kredit über eine Million Euro wenigstens 4,5 Millionen Euro nicht aufbringen. Wahrscheinlich fällt der Fehlbetrag noch höher aus. Der von den Planern empfohlene „Puffer für Unvorhergesehenes“ und die in der Baubranche generell zu erwartenden Preissteigerungen hätten die Lücke schon seinerzeit auf gut 14 Millionen Euro anwachsen lassen. Seitdem hat die Inflationsschraube sich weiter gedreht. Ob der Neubau selbst für 14 Millionen Euro noch zu haben ist, wird sich zeigen.

Gegen den Vorschlag des um die „frühkindliche Erziehung“ in Oberschleißheim besorgten Casimir Katz (FDP), die Grundsteuer um 25 Prozent zu erhöhen, kündigte FW-Sprecher Vohburger bereits Widerstand an: „Bei Steuererhöhungen ziehen wir nicht mit!“ Im September wird sich der Gemeinderat erneut mit dem Kinderhaus befassen. Sollte das Rathaus bis dahin, keine tragbare Finanzierung vorweisen können, wollen die Grünen den Abriss des Bestandsgebäudes, der HPCA-Tagesstätte, verhindern, versicherte Fraktionssprecher Kropp. Teile der FW dürften sich anschließen.

