Kleintransport fährt Radfahrerin an

Von: Florian Prommer

Eine Radfahrerin ist bei Oberschleißheim von einem Kleintransporter angefahren und dabei verletzt worden. © Nicolas Armer / dpa

Ein 70-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Oberschleißheim verletzt worden. Ein Kleintransporter hatte sie angefahren.

Oberschleißheim - Eine Radfahrerin ist bei Oberschleißheim von einem Kleintransporter angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 70-Jährige aus dem Landkreis München am vorigen Freitag gegen 16.15 Uhr auf dem Gehweg entlang der B 471 Richtung Dachau unterwegs, der auch für Fahrräder freigegeben ist. Auf Höhe der Hausnummer 13 wollte der Fahrer des Kleintransporters, ein 47-jähriger Pole, von der Straße über den Gehweg in eine Einfahrt abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei die Radfahrerin und fuhr sie an.

Die 70-Jährige stürzte, wobei sie sich so stark verletzt, dass sie ein Notarzt erst vor Ort medizinisch versorgen musste und ein Rettungswagen sie dann ins Krankenhaus bringen musste. Während der Unfallaufnahme musste die B 471 für anderthalb Stunden gesperrt werden; es staute sich.

