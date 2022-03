„Königslösung“ gefunden: So geht es mit dem „Patrona Bavariae“-Kindergarten weiter

Von: Bert Brosch

Abriss aufgeschoben: Das Grundstück zwischen Freisinger- und Holzhackerstraße, auf dem der Kindergarten steht, darf erst neu bebaut werden, wenn der neue Kindergarten in der Hofkurat-Diehl-Straße fertig ist. © Bert Brosch

Auf dem Grundstück, auf dem der „Patrona Bavariae“-Kindergarten in Oberschleißheim steht, sollen Wohnungen entstehen. Die Gemeinde hat nun einen Ablauf festgelegt.

Oberschleißheim – Der Kindergarten „Patrona Bavariae“ und das Schwersternwohnheim an der Freisinger Straße 27 werden abgerissen. Dafür entstehen 51 neue Wohnungen sowie Büros und Praxen. Der Schleißheimer Bauausschuss genehmigte dies, sobald der neue Kindergarten in der Hofkurat-Diehl-Straße fertig ist.

Eigentümer beider Grundstücke ist die katholische Kirchen- und Pfarrpfründe-Stiftung des Pfarrverbands Oberschleißheim. Bereits 2019 beantragte man die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Grundstück, an der Freisinger Straße 27 und 27a. Dort befinden sich derzeit der Kindergarten und das ehemalige Schwesternheim, beide Gebäude sind demnach stark baufällig und nicht mehr erhaltenswert. Sie sollen ersetzt werden.

Das ehemalige Schwesternwohnheim an der Freisinger Straße in Oberschleißheim. © Bert Brosch

Geplant ist eine verträgliche Nachverdichtung des Grundstückes mit 51 Wohnungen sowie Läden, Büros, Praxen auf 450 Quadratmetern an der Freisinger Straße. Fünf neue Gebäude sollen dazu gebaut werden, dazu Spielplätze, Tiefgaragen, Gemeinschaftsgärten und vielen Grünflächen.

Der Bau- und Werkausschuss hatte den Antrag in seiner Sitzung am 18. Oktober 2021 noch abgelehnt, da sichergestellt sein sollte, dass erst die neuen Kindergärten in der Hofkurat-Diehl-Straße fertiggestellt sein müssen. Bauamtsleiterin Christiane Kmoch berichtete nun in der jüngsten Sitzung, dass man sich mit dem Antragsteller auf folgendes Vorgehen geeinigt habe: Als erster Schritt wird der neue Kindergarten in der Hofkurat-Diehl-Straße gebaut, nach dessen Fertigstellung dürfen die alten Gebäude abgerissen und dann neu gebaut werden.

„Wir vermeiden so, dass wir fest eingeplante Betreuungsplätze nicht nutzen können“, erklärte Bürgermeister Markus Böck (CSU). „Die Devise lautet also: erst Neubau, dann Abriss.“ Für Florian Spirkl (SPD) ist das „die Königslösung. Wir waren ja bisher sehr skeptisch mit den Plänen des Pfarrverbands, aber so ist das für uns der absolut richtige Weg.“ Ingrid Lindbüchl (Grüne) stimmte den Plänen zwar ebenso zu, „aber ist so eine Wenn-Dann-Lösung rechtlich überhaupt zulässig?“ Laut Bauamtsleiterin Kmoch ist dies kein verbotenes Kopplungsgeschäft, sondern eine völlig normale Regelung: „Zunächst muss die Erschließung des neuen Baugrundstücks gesichert sein, sonst gibt es keine Baugenehmigung auf dem jetzigen Grundstück.“ Der Bau- und Werkausschuss stimmte der Planung einstimmig zu.

