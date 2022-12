Lebensqualität bewahren: Das beschäftigt die Oberschleißheimer

Gut besucht: Etwa 140 Oberschleißheimer kamen zur Bürgerversammlung. © Gerald Förtsch

Bei der Bürgerversammlung wurde deutlich, was die Schleißheimer alles beschäftigt. Darunter natürlich Verkehr - und Tauben.

Oberschleißheim – Gewerbegebiet, Verkehr und Ökologie – diese drei großen Themen beherrschten die Oberschleißheimer Bürgerversammlung. „Wohnen“ fiel heuer raus, nachdem Bürgermeister Markus Böck (CSU) die erfreulichen Entwicklungen in Mittenheim und am Frauenfeld skizziert hatte (siehe Kasten). Wichtiger ist den Leuten, sich ein Stück Lebensqualität zu bewahren.

Nach den intensiven Debatten über das Gewerbegebiet, die St. Hubertusstraße als Zubringer und die Veterinärstraße, die einen Teil der historischen Allee, wie Böck erneut versprach, nur vorübergehend verlieren soll, ist die Angelegenheit längst nicht für alle Oberschleißheimer vom Tisch. Friederike Forster fürchtet Schleichverkehr in den Wohngebieten oberhalb der B 471 und dass die Veterinärstraße vom Gewerbe als Zufahrt missbraucht werden könnte. Böcks dringenden Appell, sich „vor dem Gewerbegebiet nicht zu verschließen“, da die Gemeinde ohne frisches Geld nicht in der Lage sei, die Aufgabenlast zu bewältigen, verband der Bürgermeister mit dem Hinweis auf die seit Urzeiten geforderte Ortsumgehung und den Plan, das Gewerbegebiet von Westen aus zu erschließen. Tatsächlich sind dem Bürgermeister die Hände gebunden. Seit Jahren tut sich nichts in Sachen Westumgehung. Seine Hoffnungen setzt Böck auf einen Termin mit Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter.

„Man sollte die Kirche im Dorf lassen.“

Das gilt auch für die Unterführung, auf die man ebenfalls seit Jahren wartet. Dass Friederike Forster ihre Kritik am Gewerbegebiet mit bedrohten Brutplätzen von Kiebitz und Feldlerche begründete, ging vielen im Publikum jedoch zu weit. Anton Regensperger („was man auch vorhat, irgendwo stößt man immer auf Viecher“), bat die Vorrednerin, die Bedürfnisse der Gemeinde und ihrer Bewohner nicht hintanstellen. „Bei aller Liebe“, rief Regensperger bei aufbrandendem Applaus: „Man sollte die Kirche im Dorf lassen.“

Die Gelegenheit, öffentlich Gehör zu finden, nutzte auch Mariana Levermann, um auf ein weiteres, „altes“ Thema aufmerksam zu machen, das vielen Oberschleißheimern am Herzen liegt. An dem oft schon beklagten Geschäfte-Sterben etwa in der Mittenheimer Straße krankt für sie die Lebensqualität im Ort. Für ihren Ruf nach einem Gewerbebeauftragten erntete Levermann Applaus.

Sogar mit dem Tauben-Thema von Helmut Halbig hatte man es in Oberschleißheim früher schon zu tun. Irregeleitete Tierliebhaber sorgen anscheinend dafür, dass sich die Vögel in der Ertlsiedlung heimisch fühlen. Halbig hat das Nachsehen. Auf der für teures Geld angeschafften Photovoltaik-Anlage verrichten die Tauben ihre Notdurft. Geschützt von Wind und Wetter brüten sie darunter ihren Nachwuchs aus. Für Taubenbürsten aus Edelstahl sind die Vögel zu schlau. Halbig füttert selbst, wie er sagt: „Aber doch im Vogelhaus!“ Dass er die PV nun für 2000 Euro eingittern lassen muss, stinkt ihm gewaltig. Der Bürgermeister äußerte Verständnis. Böck weiß von Beschwerden aus der ganzen Gemeinde. Ein Spezialist aus dem Umweltamt soll helfen, die Tauben zu vergrämen. Wer beim Füttern erwischt wird, muss zudem mit einem ordentlichen Bußgeld rechnen. Eine Verordnung der Gemeinde untersagt Tauben-Füttern auf öffentlichem Grund. „Das lockt Ratten und Mäuse an“, warnte Helmut Halbig.

