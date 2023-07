Mehr als Fleisch und Wolle: Schäferfest informiert über Tiere und tierische Produkte

Von: Andreas Sachse

Die Stars des Tages: die Schafe auf dem Gut Hochmutting. © gerald förtsch

Der Andrang war wie immer riesig beim Schäferfest in Hochmutting. Dort haben die Aussteller über die Tiere und tierische Produkte informiert.

Hochmutting – Noch am Morgen hat Thomas Hoyler (46) voller Sorge in den Himmel geblickt. Nach vierjähriger Unterbrechung drohte das Comeback des Schäferfests ins Wasser zu fallen. Doch es kam anders: Gegen eine 70-prozentige Regenprognose öffneten die Hoylers ihren Hof fürs Publikum. Und die Leute strömten in Scharen herbei.

Das seit 1999 auf dem Gut Hochmutting veranstaltete Schäferfest genießt über die Region hinaus einen guten Ruf. Lange vor der Mittagsstunde hat Thomas Hoyler aufgegeben, die Besucher zu zählen. „Proppenvoll“, stößt er ein wenig außer Atem hervor. Die letzten Stunden ist er von einer Ecke des Hofs zur nächsten geeilt, hat mit Standlern geredet, Besucher begrüßt. „Jetzt erst mal ein Bier“, schnaubt er vergnügt.

Über die Region hinaus bekannt ist das Schäferfest. Die Biertischgarnituren waren voll besetzt. © Gerald Förtsch

Mit jedem Schlag seines Herzens strahlt der 46-Jährige aus, wie wichtig ihm das Schäferfest ist. „Ein Schaf, das ist nicht nur Fleisch und Wolle.“ Den Leuten zu vermitteln, welchen Wert das Schaf für Landschaftspflege und Artenvielfalt hat, versetzt ihn in Hochstimmung. An diesem wundervollen Tag über Ignoranz und bodenlose Dummheit zu sprechen, passt ihm da gar nicht. Seit Jahren aber müht Hoyler sich, auf den Schaden durch frei laufende Hunde hinzuweisen. So ein Tier auf 600 Mutterschafe losgelassen: Hunderte von Aborten hat er schon aufsammeln müssen. Er wolle ja kein Fass aufmachen, sagt Hoyler: „Doch den Spruch, Der will ja nur spielen, kann ich nicht mehr hören!“

Schafswolle verarbeitet Traudl Lackerschmid aus Lustheim an ihrer Spindel. © Gerald Förtsch

Nebenan am am Lehrbienenstand herrscht große Nachfrage nach den Produkten in allerlei Geschmacksnoten. Die Imker betreiben einen von 14 Ständen an diesem Tag. Alle Aussteller zeigen den Besuchern, wozu das Schaf sonst noch alles taugt. Teppiche, Pullis, Sitzkissen, Gegrilltes: Traudl Lackerschmid (75) und ihre Freundinnen weihen Interessierte in die Geheimnisse des Spinnens ein. „Ein Handwerk, das es wert ist, erhalten zu bleiben.“ Gerade Kinder würden sich begeistern lassen. Die Traudl freut das ganz besonders: „Willst Du was erreichen, musst Du die Jüngsten mitnehmen!“

Unter einem Baum vor der Sonne geschützt, erfreuen sich Merinos, Blauköpfige Fleischschafe, Texel und Skudden der grenzenlosen Begeisterung des Publikums. Angela Selmeier (61) hält ihre Arme um den Hals eines Merino geschlungen. Die selbst ernannte „Schafschmuserin“ herzt das Tier eine halbe Ewigkeit lang. Sich in die Wolle zu vergraben, ist wie Eintauchen in ein Leben aus längst vergangener Zeit und tut einfach gut.

